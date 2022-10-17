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الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية

الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022 02:51

أبوظبي (وام)

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رسالة تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة يوم المرأة العُمانية.
وجاء نص الرسالة كالتالي: «يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة العُمانية، هذا اليوم السعيد الذي يسطع فيه نجم المرأة العُمانية التي استطاعت أن تحقق إضافة نوعية لسلطنة عُمان الشقيقة على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي.. كما يسرنا أن نشيد بجهود القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، وحرصه الدائم ورؤيته المستنيرة على دعم وتمكين وريادة المرأة العُمانية وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة والعمل، حتى وصلت المرأة العُمانية إلى مواقع مهمة وتشارك بدور محوري في جهود بناء حاضر ومستقبل السلطنة». كما جاء في الرسالة: «في هذه المناسبة الغالية، نود أن نعرب عن عميق فخرنا واعتزازنا بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، لتكتسب هذه العلاقات منعة ومتانة أكبر بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان الشقيقة، من خلال البناء على القيم المشتركة والمصير الواحد».

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