جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة

الشارقة (الاتحاد)

يضع تتويج قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بدرع الشخصية الرائدة في العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى مجلس التعاون الخليجي، بلدان المنطقة والعالم أمام واحد من النماذج الاستثنائية في تقديم الأثر الحقيقي والعميق للرؤى والمبادرات والجهود الاجتماعية، وانعكاسها على تحقيق تطلعات البلدان، والوصول بالمجتمعات إلى الشراكة المنشودة في ضمان مستقبلها.

يحمل هذا الدرع الذي يقدمه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، رسائل كبيرة لقادة التغيير، وأصحاب الجهود المجتمعية من مؤسسات وأفراد، إذ تبرز أسئلة من نوع: ما المختلف الذي قدمته قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة في عملها الاجتماعي؟ ألا تشبه جهودها الكثير من أعمال المؤسسات والشخصيات الراعية والداعمة للعمل الاجتماعي عربياً ودولياً؟ وكيف يمكن الوصول إلى المنهج المتين الذي تبنته سموها، وتحويله إلى إطار عمل لجهود فردية أو مؤسسية ذات أهداف مشتركة أو تطلعات طموحة.

وللإجابة عن هذه الأسئلة، تبرز في تتبع مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة التي بدأت منذ أربعين عاماً مع تأسيس نادي منتزه الفتيات ليتم توسيعه وتحويله لاحقاً إلى نادي سيدات الشارقة، ومراكز الأطفال التي انطلقت في عام 1982 لتحكي لنا عن مسيرة تنمية الأطفال والوقوف على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لتصل اليوم إلى تأسيس مؤسسة رائدة في تمكين الأطفال والشباب وهي «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين».

لتظهر هذه الاستراتيجية بصورتها المتجسدة على أرض الواقع، يمكن الوقوف عند أبرز المؤسسات التابعة لسموها، وهي «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة» الذي تأسس في العام 2000، حيث اختارت أن تبدأ بتهيئة الركيزة الأساسية للمجتمع، انطلاقاً من إيمانها بأن النهوض بالأسرة يعني بناء مجتمع حيوي فاعل، يتسم بالقدرة على مواجهة التحديات الثقافية والاقتصادية وحماية وتحصين ذاته وهويته، إلى جانب القدرة على البناء والتطوير بقوى ذاتية ليست مستوردة أو مستعارة بالتزامن مع الانفتاح الواعي والمتوازن مع تجارب الشعوب ومنجزاتها والدروس التي أنتجتها مسيرتها التاريخية.

لم تمثل الأسرة برؤية سموها، مجرد ما يتحدد بعلاقة الدم، فالأسرة - وفق توجهات سموها- وحدة ثقافية واقتصادية ونفسية، وهي الرابط بين الفرد ومجتمعه، إلى جانب كونها المدرسة الأولى والمصدر الأكثر تأثيراً للأخلاق والقيم.

يمكن القول إن الأسرة وفق مفهوم «الغرس» أو «الإنبات» هي التربة التي وضعت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر القاسمي، جهودها الكبيرة لتهيئتها، حيث تبرز انطلاقاً من مؤسسات عدة تهتم بالأسرة وأفرادها، أهمها «إدارة التنمية الأسرية وفروعها» التي تأسست في عام 2000، وهي الوجهة الأساسية للأسرة وأفرادها، والقضايا والتحديات التي تواجههم، لتكون عوناً لهم وتساعدهم على إيجاد الحلول المناسبة بهدف بناء أسرة مستقرة ومتماسكة في إمارة الشارقة.

أما «مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، فهي أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية تسعى إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه، ملتزماً بهويته الوطنية، وذلك من خلال برامج تقودها مؤسسات فرعية تمتد جهودها على مدار 25 عاماً من عمر منتسبيها الأطفال والناشئة والشباب.

تنضوي تحت مؤسسة «ربع قرن» التي تأسست بتوجيهات سمو الشيخة جواهر القاسمي، في العام 2016، كل من «أطفال الشارقة»، «ناشئة الشارقة»، «سجايا فتيات الشارقة»، «الشارقة لتطوير القدرات»، وهي مؤسسات تتولى تنشئة الأجيال الجديدة بدءاً من مرحلة الطفولة إلى الشباب، كل واحدة منها تسلم المنتسبين لمن يليها، وذلك وفق برنامج تعليمي أكاديمي، إبداعي، رياضي، وطني، شامل يستهدف غرس القيم السليمة في الأجيال الجديدة، وتطوير مهاراتهم على المستويات كافة.

تتجسد في هذه المنظومة المتكاملة من المؤسسة الرؤية بعيدة المدى لسمو الشيخة جواهر القاسمي، إذ تقدم منهجاً طويل النفس، ثابتاً، ومستداماً، ينتظر النتائج المضمونة، ويسير ضمن رؤية كبيرة وشاملة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تؤمن بالأثر التراكمي، والمستدام، وتلتزم بمبدأ التكامل في الجهود للوصول إلى التطلعات.

توجهت سمو الشيخة جواهر القاسمي، بعد أن أسست لهذه المنظومة إلى الفئات الاجتماعية التي تملك طاقات كامنة، إذ تضم مجموعة المؤسسات التابعة لسموها أكثر من 25 مؤسسة مقسمة على أربعة قطاعات حيوية أساسية وهي: تنمية قدرات الأطفال والشباب، تمكين المرأة، الارتقاء بالمجتمع والأسرة، والعمل الخيري والإحسان. وتختص كل واحدة من المؤسسات التابعة لسموها، باستنهاض الطاقات، وفتح الآفاق أمام الفئات المستهدفة فيها، لتجد طريقها في مسيرة النهوض بالمجتمع.

رعاية ودعم اللاجئين

بالفكر غير التقليدي ذاته، تعاملت سمو الشيخة جواهر القاسمي مع اللاجئين من خلال قيادتها «مؤسسة القلب الكبير» التي أطلقتها في العام 2015، حيث تركز سموها على الأسباب وليس النتائج فقط لتذكر العالم بأن قضية اللجوء تسببت بها جملة من العوامل التي ينبغي عدم الانشغال عن معالجتها، حيث قالت في إحدى المناسبات، إلى جانب تسليط الضوء على الاحتياجات غير المادية للاجئين.



استثمار في أثر الثقافة

قدمت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي نموذجاً نوعياً في بناء مجتمعات المعرفة من خلال الاحتفاء بالفنون والآداب بوصفها أحد الأدوات المركزية في صياغة وجدان المجتمعات، والنهوض بوعيها، والكشف عن تأثيرها في صياغة مستقبلها، واستحدثت ضمن المؤسسات التابعة لـ «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة» «المكتب الثقافي والإعلامي» الذي يقود جهوداً كبيرة في تنظيم المعارض، والفعاليات والأنشطة الفنية والأدبية، ويصدر واحدة من أبرز المجلات الثقافية في الإمارات «مجلة مرامي».