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حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة «بي جي نيغ» البولندية

حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية (وام)
18 أكتوبر 2022 02:50

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، إيونا واكسموندزكا أولينزاك، رئيس مجلس إدارة شركة «بي جي نيغ» البولندية لاستكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي، والوفد المرافق لها، بحضور جاكوب ستاووك، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية قطاع النفط والغاز، ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
 كما اطلع سموه من رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية، على آخر التطورات ذات الصلة في المنطقة والعالم.

رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
النفط
الغاز الطبيعي
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