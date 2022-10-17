محمد بن سعود يزور دار القضاء في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، المقر الرئيسي لدار القضاء في رأس الخيمة، واطلع على سير العمل ومنظومة الخدمات الرقمية والإلكترونية المقدمة للجماهير والمتعاملين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، الأمين العام لمجلس القضاء.

ورافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين.

واطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، خلال الزيارة، على سير العمل في محاكم رأس الخيمة والنيابة العامة والخدمات المختلفة المقدمة للجمهور والمتعاملين، وما تشهده من نمو وتطور مستمرين.

وأشاد سموه بالتحول الرقمي والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة، ما أسهم في سرعة إنجاز المعاملات، وتقديم خدمات نوعية متكاملة. وأكد سموه أن التطور الذي تشهده دار القضاء في رأس الخيمة يأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في تطبيق منظومة رائدة للعمل الحكومي في إمارة رأس الخيمة، ترتكز على توفير خدمات رقمية متكاملة للمتعاملين والجماهير وفق أعلى المعايير العالمية.

قيمة راسخة

أثنى سمو الشيخ محمد بن سعود على الجهود المبذولة من القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة وموظفي المحكمة والنيابة العامة والعاملين كافة في دار القضاء، مؤكداً أن سيادة القانون قيمة راسخة وركيزة مهمة قام عليها الاتحاد، وتتعزز في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وعبّر سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء رسالتهم النبيلة، داعياً إلى مواصلة العمل الجاد والدؤوب من أجل تعزيز مسيرة التطور التي تشهدها دار القضاء في رأس الخيمة، والحرص بشكل مستمر على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري بزيارة سموه ومتابعته الدائمة والمستمرة لمسار العمل في محاكم رأس الخيمة، وتوجيهات سموه المستمرة بتقديم أرقى الخدمات الحكومية للمتعاملين، مؤكداً أن دولة الإمارات باتت منارة عالمية للعدالة والمساواة وسيادة القانون بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وتوجه المستشار حسن سعيد محيمد بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على هذه الزيارة التي تعكس مدى حرص سموه على تعزيز منظومة العمل في دار القضاء وقطاعاته كافة، وضمان أداء العاملين كافة في القضاء لعملهم على الوجه الأكمل، وتقديم خدمات متطورة للمتعاملين والجماهير.