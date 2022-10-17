شما بنت محمد: سياسة الإمارات متوازنة

العين (وام)

نظم مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، جلسة فكرية افتراضية عبر منشط (الحوار الثقافي) بعنوان (الإمارات والتوازن وسط التحولات السياسية والاقتصادية في السنوات القادمة)، وذلك بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس المجلس.

قدم الجلسة الدكتور علي الأحبابي، مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، أستاذ العلوم السياسية المساعد - قسم الحكومة والمجتمع، وأدارتها الدكتورة فاطمة الشامسي، أستاذ العلوم الاقتصادية.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان - في كلمتها خلال الجلسة - إن العالم يمر حالياً بانعطافة تعيد تغيير موازين القوى، لافتة إلى أن الميزان الاقتصادي أصبح لاعباً أساسياً، كما أن الميزان البياناتي يعد لاعباً مهماً في موازين القوى العالمية. موضحة أن من يمتلك البيانات مستقبلاً سيكون له اليد العليا في تلك الموازين.

وأضافت أن المراقب لتعاطي قيادة دولة الإمارات الرشيدة يجد انفتاحاً واسعاً على العالم من خلال سياسة متوازنة تقف على مسافة واحدة من الجميع، بما يحقق الاستقرار واستكمال رحلة التنمية والبناء الحضاري.

وأكدت أن الإمارات بدخولها بقوة مجال الذكاء الاصطناعي واستضافة البيانات والتطور العلمي والتحول لدولة منتجة للتكنولوجيا والمعرفة وليست مستهلكة فقط، وانتهاجها سياسة القوة الناعمة عبر قدراتها المعرفية والإعلامية والاقتصادية، أعطى لها القوة الفاعلة بالتأثير في المشهد السياسي العالمي والإقليمي.

نجاحات

قال الدكتور علي الأحبابي إن النجاحات والإنجازات والتقدّم الحضاري لا بدّ أن تكون نتاج فكرة أو نظرية رصينة، مؤكداً أن الفكر السياسي الإماراتي يعتمد على مبادئ التسامح والتعاون والمصلحة الوطنية، موضحاً أن دولة الإمارات في دبلوماسيتها الاقتصادية تسير على نهج واضح وصريح قائم على الاحترام المتبادل لجميع الدول، وعلى دعم الاقتصاد العالمي والإقليمي مع ضمان تحقيق مصالحها الوطنية.