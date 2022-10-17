منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تحت عنوان «الإمارات..واقتصاد المعرفة»، تنظم صحيفة «الاتحاد» غداً المنتدى السنوي السابع عشر بمناسبة ذكرى صدورها الثالثة والخمسين. وفي هذه الفعالية الفكرية تحشد الصحيفة مجموعة من كتابها لتسليط الضوء على الخطوات التي قطعتها الإمارات لتطوير اقتصادها كي يكون أكثر تنويعاً وأكثر استثماراً للتقنيات المتطورة في المجالات كافة. وخصص المنتدى في نسخته السابعة عشرة، 3 جلسات، تتمحور أولاها حول الذكاء الاصطناعي باعتباره «نفط القرن الحادي والعشرين»، ومكاسب اقتصاد المعرفة التي جعلت دولاً محدودة الموارد أقطاباً اقتصادية كبرى. ويتطرق المشاركون لجهود الإمارات الاستباقية في تدشين مؤسسات وجامعات ومشروعات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

عبدالله ماجد آل علي

تتطرق نقاشات الجلسة الثانية إلى دور اقتصاد المعرفة في تنويع الفرص الاستثمارية، خاصة مع طفرات الطاقة المتجددة وتقنيات الاستدامة. وتتضمن الجلسة الثالثة للمنتدى خطوات عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية، والتركيز على الابتكار في التصنيع المحلي كطوق نجاة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وأيضاً للحد من ضغوط الاضطراب في سلاسل التوريد.

جمال الجروان

مضامين هذه النسخة ومحاور سجالاتها، تؤكد مساعي دولة الإمارات إلى استثمار أحدث التقنيات، وتطوير اقتصادها ليصبح أكثر تنوعاً واستدامة. والاقتصاد حظي باهتمام كبير في المبادئ العشرة للخمسين عاماً القادمة في الإمارات.

جمال الصوالحي

ويشارك في الأوراق المقدمة لجلسات المنتدى عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجمال يوسف الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والدكتور ذِكْر الرحمن، رئيس مركز الدراسات الإسلامية في نيودلهي، والأكاديمي جمال الصوالحي، أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة خليفة، والدكتورة موزة الشميلي، الأستاذ المساعد بكلية التقنية العليا، والكاتب السعودي عبدالله ناصر العتيبي، والمحلل السياسي عبدالوهاب بدرخان، والدكتورة ابتسام المزروعي، مديرة وحدة الذكاء الاصطناعي بمعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، ويشارك أيضاً الأكاديمي المغربي الدكتور عبدالحق عزوزي، والكاتب والباحث الإماراتي الدكتور سالم حميد، والكاتب الإماراتي الدكتور عبدالله العوضي، والأكاديمي الموريتاني السيد ولد أباه، والإعلامية البحرينية عهدية أحمد السيد، والباحث السعودي عبدالله بن بجاد العتيبي.

ذكر الرحمن

دور متنام للتكنولوجيا

اختيار موضوع اقتصاد المعرفة كمحور رئيس للمنتدي السابع عشر يعكس الدور المتنامي للتكنولوجيا في شتي مجالات النشاط الاقتصادي، حيث فرضت تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها بقوة لتصبح رافداً مهماً للقيمة المضافة. ونجحت الإمارات في تطوير اقتصادها بمكون معرفي يتضمن أحدث الابتكارات العلمية في استكشاف الفضاء وتقنيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي، ودشنت لهذا الهدف جامعات متطورة ومؤسسات علمية وبحثية ودأبت على تأهيل كوادرها الوطنية للانضواء في مسارات الاقتصاد المبني على المعرفة.

عبدالله ناصر العتيبي

منتدى الاتحاد.. منصة استشرافية للمستقبل

في إطار سعيها المتواصل لتقديم خدمة إعلامية متكاملة، تحرص صحيفة «الاتحاد» على مواكبة المستجدات وتحليل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، وفي سبيل ذلك تستقطب كُتّابها وباحثيها لقراءة المشهد بتفاصيله.

ابتسام المزروعي

وضمن هذا الإطار، دأبت «الاتحاد» منذ عام 2006 على جعل ذكرى صدورها في 20 أكتوبر فرصةً لتسليط الضوء على قضية مهمة تشغل الساحة الإقليمية، فمن خلال «منتدى الاتحاد»، تحشد الصحيفة «ذخيرتها الناعمة» من كُتّاب وباحثين ومفكرين للحوار والسجال والنقاش حول هذه القضية، لتنوير الجمهور وتزويدهم بتحليلات منطقية لما يدور في محيطهم العربي.

موزة الشميلي

ومنذ 2006 إلى الآن استضاف المنتدى كبار المفكرين والكتاب والباحثين من جميع أنحاء المنطقة، حيث شارك ثلاثة من فلاسفة المنطقة العربية الكبار مثل الراحل حسن حنفي والراحل طيب تزيني والراحل محمد عابد الجابري، كما شارك الكاتب والمفكر المصري السيد ياسين، والأكاديمي الكويتي الراحل شملان العيسى. وحظيت فعاليات المنتدى باهتمام كبار الشخصيات والمسؤولين، من خلال الحضور والمشاركة بكلمات رئيسة، ومحاورة الكتّاب المشاركين.

عبد الحق عزوزي

المنتدى أصبح فعالية فكرية سنوية تلقي بأحجارها المحفزة على البحث والتحليل واستخلاص الدروس واستشراف المستقبل، ويتراكم رصيد المنتدى عاماً تلو الآخر بمحتوى معرفي يتسم بالحيوية والراهنية، وعلى مدار السنواتِ الستَّ عشرةَ الماضية عقدت الاتحاد 16 منتدى، ناقشت خلالها قضايا كبرى تتعلق بمستقبل المنطقة، وتقرأ تحدياتها وتستشرف احتياجاتها.

عبد الله بن بجاد العتيبي

اختارت «الاتحاد» موضوع اقتصاد المعرفة محوراً رئيساً للمنتدى السابع عشر، لما يعكسه من دورٍ متنامٍ للتكنولوجيا في شتي مجالات النشاط الاقتصادي؛ حيث فرضت تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها بقوة لتصبح رافداً مهماً للقيمة المضافة تجعلها أشبه بنفط القرن الحادي والعشرين. وتسعى الإمارات إلى تطوير اقتصادها بمكون معرفي يتضمن أحدث الابتكارات العلمية في استكشاف الفضاء وتقنيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي، ودشنت لهذا الهدف جامعات متطورة ومؤسسات علمية وبحثية، ودأبت على تأهيل كوادرها الوطنية للانضواء في مسارات الاقتصاد المبني على المعرفة.

عبد الوهاب بدر خان

وجاءت مبادئ الخمسين للتأكيد على محورية تطوير الاقتصاد في أجندة الدولة، خاصة الاقتصاد الرقمي وجذب المواهب والتخطيط للمستقبل. ويشارك في المنتدى 12 متحدثاً ما بين باحثين وأكاديميين متخصصين في الذكاء الاصطناعي والهندسة الكهربائية، وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة.