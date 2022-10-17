مؤتمر بأبوظبي يناقش استخراج وصناعة الأمصال من السموم الحيوانية

هالة الخياط (أبوظبي)

استعرض المؤتمر الحادي والعشرون للجمعية الدولية لعلم السموم الذي ينعقد في إمارة أبوظبي لأول مرة في الشرق الأوسط، مستجدات الأبحاث العلمية في استخراج وصناعة الأمصال بالاعتماد على السموم المشتقة من الحيوانات والأفاعي، العقارب والعناكب، القواقع البحرية، وعسل النحل.

ويناقش المشاركون في المؤتمر المستمر حتى يوم الخميس، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، العديد من الأبحاث التي تتناول علم السموم السريرية ولدغات الأفاعي، ومضادات السموم، والتطورات الحديثة في علم السموم الطبيعية واكتشاف الأدوية، والقنوات الأيونية، وهيكل السموم ووظيفتها، ومضادات السموم البروتينية، والأجسام المضادة والسموم.

ويتضمن المؤتمر عرض ما يقارب 130 بحثاً أبرزها إنتاج الأمصال بالطرق الحديثة، واستخراج الأجسام المضادة وصولاً لإنتاج الأمصال واللقاحات، بحضور 300 عالم وباحث في علم السموم، ومشاركة 2000 مهتم بعلم السموم افتراضياً، ويتحدث خلاله قرابة 137 عالماً ومختصاً وخبيراً في علم السموم من 37 دولة من مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور طارق عبد العزيز، المدير العلمي بشركة «أمصال»، رئيس الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العالمي للجمعية الدولية لعلم السموم، أن «أمصال» بالتعاون مع جامعة أوكلاهوما الأميركية، لديها بحث في مجال استخراج الأمصال من سم العقرب، لاستخدامها كأدوية في مجال تثبيط الألم، مبيناً أن البحث الآن في مرحلة الطرح وبحث نجاعته.

وقال: «إن المؤتمر في دورته الحالية والتي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، يستعرض آخر الدراسات والأبحاث في مجال استخراج الأدوية من السموم الحيوانية»، مشيراً إلى أن هناك سبعة أدوية مستخلصة من السموم ومستعملة عالمياً، منها أدوية مستخدمة لخفض ضغط الدم، وهناك مئات الأبحاث في مرحلة التجربة السريرية للتأكد من فعاليتها في معالجة بعض الأمراض السرطانية، والمناعة، وفي مرحلة الحصول على الاعتمادات من منظمة الصحة والدواء العالمية.

وأشار عبد العزيز إلى أن مجال السموم جديد على منطقة الشرق الأوسط، وفي الإمارات بدأت الجهود في هذا الشأن من خلال تأسيس شركة «أمصال» المتخصصة بإنتاج الأمصال من سموم الحيوانات.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، قدم الدكتور ريتشارد دارت من شركة روكي ماونتين لسلامة الأدوية في كولورادو الأميركية محاضرة حول مضادات سم الأفعى، كما تم خلال اليوم الأول تنظيم جلستين رئيسيتين، تناولت الجلسة الأولى علم السموم السريري، لدغات الأفاعي، وترأسها الدكتور جوليان وايت، رئيس الجمعية الدولية للسموم، وطبيب في مستشفى النساء والأطفال في شمال أديلايد بأستراليا، والدكتور ديفيد ويليامز من منظمة الصحة العالمية، واستعرض خلالها الدكتور ساكثيفيل فايابوري، أستاذ في جامعة ريدينج البريطانية، موضوع الشرايين الطرفية، تجلط الدم بعد لدغات أفعى راسل، كما تحدث الدكتور عبد الرزاق حبيب، أستاذ في جامعة بايورو النيجيرية، حول الرعاية الطبية في شمال نيجيريا - دراسة وبائية وجغرافية مكانية.

تنوع بيولوجي غني

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، خلال افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الحادي والعشرين للجمعية الدولية لعلم السموم، إن الله أنعم على دولة الإمارات بتنوع بيولوجي غني من الأنواع الحيوانية والنباتية، على الرغم من وجود مناخ شديد الجفاف، والهيئة ملتزمة بحمايتها والمحافظة عليها للمساعدة في الحفاظ على توازن النظم البيئية الطبيعية.

وأكدت أن جميع الأنواع البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة محمية بموجب القوانين الاتحادية، وأن أي مجموعة من السموم للاستخدامات البحثية تتم وفقاً للوائح المحلية والاتحادية، وأفضل الممارسات الدولية التي تضمن استدامتها وسلامة الحيوان.

وقالت: «إن أسلافنا تمكنوا من الاستفادة من العناصر المختلفة للتنوع البيولوجي في حياتهم اليومية، وعرفوا كيف يعيشون في مثل هذه البيئة، حيث يُعتبر جزء من تنوعها البيولوجي ساماً، مع أقل تأثير سلبي محتمل لهذا التنوع البيولوجي في معيشتهم اليومية، واستخدموا هذا التنوع البيولوجي والمعارف التقليدية المرتبطة به للحصول على التطبيب المناسب عند تأثرهم بأي مادة سامة أو سموم لهم ولماشيتهم، كما واستخلصوا منها العلاجات والأدوية اللازمة».

وأضافت أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة بشكل عام، في هذا المجال، لا سيما لتعزيز البحث وتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة، وفي هذا السياق يأتي تنظيم المؤتمر العالمي الحادي والعشرين للجمعية الدولية لعلم السموم الذي تستضيفه الإمارة، حيث ستسهم نتائجه بتعزيز الفهم والتعاون على الصعيدين المحلي العالمي. وقالت الظاهري: «إنه وعلى مر السنين، تم جمع المعلومات عن الأنواع التي تؤويها إمارة أبوظبي من خلال برنامج شامل لرصد التنوع البيولوجي يغطي النظم الإيكولوجية البرية والبحرية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية».

وأشارت الظاهري إلى أن هذه الثروة من البيانات التي تم جمعها، مكنت الهيئة من إكمال القائمة الحمراء للأنواع الرئيسية المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وقد انتهت مؤخراً من وضع قائمة أبوظبي الحمراء للأنظمة البيئية للإمارة.

نتائج

تناول الدكتور سومياديب بوميك، أستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، خلال الجلسة الأولى، نتائج دراسة أجريت حول لدغة الأفعى، الرعاية خلال جائحة «كوفيد- 19» في غرب البنغال في الهند، فيما قدم الدكتور عبد السلام ناصادي من مجموعة ايش تاب نتائج دراسة أجريت بين نيجيريا والمملكة المتحدة، حول تأثير تغير المناخ على لدغات الأفعى والاستجابة للتخفيف من تأثيره في نيجيريا.