دبي تستضيف «طب الغدد الصماء» في 2024

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء (ICE) في الفترة ما بين 1 حتى 3 مارس 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يتوقع له استقطاب حوالي 5000 مشارك. وجاء اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث المهم لما تتمتع به المدينة من إمكانات هائلة، وسجلها الحافل بالإنجازات واستضافة فعاليات عالمية كبرى، وأيضاً نتيجة الدعم المحلي والإقليمي القوي عند التقدم لطلب استضافة هذا المؤتمر الدولي المهم. ويعتبر هذا المؤتمر أهم حدث رئيسي للجمعية الدولية للغدد الصماء (ISE)، والذي يجمع نخبة من الشخصيات المشهورة المتخصصة في الغدد الصماء، وكذلك الأكاديميين الدوليين، والعلماء المتميزين، وممثلي الصناعة والشركاء من شتى أنحاء العالم.

وستكون نسخة 2024 أول مؤتمر يعقد حضورياً منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، وذلك بعد انعقاد نسختي 2020 و2022 بشكل افتراضي، ما يوفر للمشاركين فرصة لتبادل الآراء والمعرفة، وكذلك تعزيز التواصل فيما بينهم.

وقد تعاونت جمعية الإمارات للسكري والغدد الصماء لكونها عضواً في «برنامج السفير» بشكل وثيق مع «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من أجل تقديم عرض متكامل وجذاب لاستضافة المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا، وقد حظي عرض الاستضافة أيضاً بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وجمعية الإمارات الطبية، والمجموعة الخليجية لدراسة داء السكري، ومجموعة الاتحاد الدولي للسكري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا IDF. بالإضافة إلى الدعم المحلي والإقليمي القوي عند تقديم عرض الاستضافة، والذي لاقى استحسان أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدولية للغدد الصماء، لاسيما في ظل العلاقات الطويلة والمتميزة مع جمعية الإمارات للسكري والغدد الصماء، ولهذا تم اختيار دبي لتكون الوجهة القادمة لاستضافة مؤتمرها الذي ينعقد كل سنتين مرة تقريباً.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحن سعداء بفوز دبي باستضافة المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء في عام 2024، ونشكر الجمعية الدولية للغدد الصماء على تقديرها واقتناعها بعرض الاستضافة المميز الذي قدمته المدينة من خلال التعاون المثمر والبناء بين جمعية الإمارات للسكري والغدد الصماء وجهات عدة وشركاء آخرين. وسوف يوفر هذا المؤتمر المهم منصة للخبراء والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، فيما ستستمتع الوفود الزائرة وكذلك المشاركون بما تقدمه دبي لهم من أفضل المرافق والمنشآت والخدمات».

ومن جهتها، قالت مارجريت ويرمان، رئيسة الجمعية الدولية للغدد الصماء: «تعتبر جمعية الإمارات للسكري والغدد الصماء عضواً مهماً في الجمعية الدولية للغدد الصماء، وقد تعاونا سوياً في السابق بتنظيم فعالية ناجحة افتراضياً حول ممارسة طب الغدد الصماء وذلك في عام 2021. وإننا متشوقون للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط وحضور المؤتمر شخصياً، والعمل على توحيد المجتمع الدولي حول رؤية واضحة لتشكيل مستقبل طب الغدد الصماء معاً».

ومن ناحيته، قال سيد عباس رضا، الرئيس المنتخب للجمعية الدولية للغدد الصماء: «نحن سعداء بجهود جمعية الإمارات للسكري والغدد الصماء لاستضافة المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء لعام 2024، حيث أثبتت الجمعية برئاسة الدكتورة فتحية العوضي حرصها على إعطاء الأعضاء ميزة وقيمة إضافية من خلال الأحداث والبرامج التعليمية المبتكرة لمجتمع السكري والغدد الصماء في الإمارات، وأنا أعتقد أن البرنامج العلمي والمؤتمر بشكل عام سيكونان من الأحداث التي لا تنسى لجميع المشاركين في المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء».