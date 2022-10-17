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الإمارات

جمعية الصحفيين تشارك في «المؤتمر العام للاتحاد العربي»

محمد الحمادي
18 أكتوبر 2022 02:50

دبي (الاتحاد) 

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برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يعقد اتحاد الصحفيين العرب مؤتمره العام الرابع عشر في مقره الدائم في القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية من 18 دولة عربية، وتشارك جمعية الصحفيين الإماراتية بوفد يضم أربعة أعضاء من مجلس الإدارة برئاسة محمد الحمادي. وينعقد المؤتمر كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15، ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد في السنوات المقبلة، واختيار أمانة عامة جديدة.

جمعية الصحفيين الإماراتية
عبد الفتاح السيسي
مصر
محمد الحمادي
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