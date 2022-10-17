جمعية الصحفيين تشارك في «المؤتمر العام للاتحاد العربي»

دبي (الاتحاد)

برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يعقد اتحاد الصحفيين العرب مؤتمره العام الرابع عشر في مقره الدائم في القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بمشاركة 19 نقابة وهيئة وجمعية من 18 دولة عربية، وتشارك جمعية الصحفيين الإماراتية بوفد يضم أربعة أعضاء من مجلس الإدارة برئاسة محمد الحمادي. وينعقد المؤتمر كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15، ويناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد في السنوات المقبلة، واختيار أمانة عامة جديدة.