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«التواجد البلدي» ينظم مبادرة «أبناؤنا أمانة»

جانب من الحملة (من المصدر)
18 أكتوبر 2022 02:50

أبوظبي (الاتحاد) 

نظم مركز التواجد البلدي في مدينة خليفة مبادرة «أبناؤنا أمانة» ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبالتعاون مع الفرسان سنترال مول، التي استهدفت توعية الأهالي وأبنائهم باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار حرص التواجد البلدي على تحقيق وتجسيد عناصر ومحاور المدينة النموذجية، من خلال الإطار العام الذي يتم من خلاله إدارة وتطوير مدينة خليفة وتحقيق الرؤية الجديدة للمدينة من كافة الجوانب.
وتعكس المبادرة سعي التواجد البلدي لتنمية عنصر الأمن الاجتماعي من خلال تفعيل دور المجتمع والمؤسسات المعنية مثل شرطة أبوظبي والدفاع المدني، وغيرها من المؤسسات المعنية بأمن وسلامة المجتمع، بهدف ضمان أمن وسلامة المدينة وتوفير أفضل مستويات الأمان لكافة قاطنيها، والتركيز على تحقيق الأمن الاجتماعي للأسر، ودعم برامج التنمية الأسرية، ورصد ومواجهة السلبيات والظواهر المجتمعية ومعالجتها.. ويستهدف التواجد البلدي من هذه المبادرة رفع مستوى الوعي المجتمعي بمتطلبات الأمان، حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكة مع كافة شرائح المجتمع ومن ضمنهم الأطفال، لترسيخ ثقافة مجتمعية تساهم في رفع مستوى الأمان والوقاية من الحرائق، وإثراء تجاربهم بشأن أفضل الممارسات لمواجهة الحرائق وكيفية النجاة منها.

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توعية
اشتملت الفعالية التي استمرت خمسة أيام في «الفرسان سنترال مول» العديد من المحاور التوعوية والتثقيفية الموجهة إلى الأسر وأطفالهم وتعليمهم مهارات التعامل مع الحريق في حال نشوبه، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى العديد من الفقرات، التعليمية والتفاعلية للزوار، وعرض الآليات والمعدات المستخدمة في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.

 

 

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