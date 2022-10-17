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بدء تلقي طلبات تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في دبي

مبنى بلدية دبي (من المصدر)
18 أكتوبر 2022 02:50

دبي (الاتحاد) 

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تبدأ بلدية دبي اعتباراً من اليوم تلقي طلبات الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة، وحددت توقيت انطلاق موسم التخييم في منطقة العوير الأولى في الأول من نوفمبر القادم، وحتى نهاية شهر أبريل 2023، وذلك في إطار جهود البلدية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمتعاملين وأفراد المجتمع، تعزيزاً لسعادتهم ورفاهيتهم. وأنهت بلدية دبي استعداداتها لتلقي طلبات التصاريح للموسم القادم (2022 - 2023)، حيث جهّزت موقع المخيمات بكافة الاحتياجات اللازمة، وعملت على تنظيف المنطقة، وإنجاز أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، إضافةً إلى وضع فرق البلدية في جاهزية تامة لتسهيل كافة احتياجات المخيّمين من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة خلال موسم الشتاء. وأشارت البلدية إلى أنها ستعطي أولوية لأصحاب الهمم، وذلك تشجيعاً لهم على قضاء أوقات سعيدة وسط أجواء طبيعية مميزة. كما خُصّصت أيضاً مواقع لتمكين أصحاب المحلات التجارية من تقديم الخدمات لمرتادي المخيمات، فضلاً عن توفير مواقع خاصة بالدوائر الحكومية التي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة تحقق سعادة ورفاهية موظفيها. وأوضحت بلدية دبي أن الوثائق المطلوب إرفاقها وإدخالها بطلب تصريح المخيم الشتوي من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي www.dm.gov.ae، تشمل، نسخةً سارية المفعول عن جواز السفر الصادر عن إمارة دبي، وخلاصة القيد. كما لفتت إلى أن الفترة المسموح بها للتخييم هي 6 أشهر والحد الأدنى 3 أشهر، وتبلغ قيمة رسوم التصريح 44 فلساً للمتر المربع في الأسبوع الواحد، مع مساحة لا تزيد عن 400 متر مربع للمخيم. من جانب آخر، نوهت البلدية إلى أنه لا يسمح لصاحب التصريح بتأجير مخيّمه أو استخدامه بواسطة الغير، أو استخدامه لأي أنشطة تجارية، أو تأجيره للشركات أو الفنادق وذلك لأنها مخصصة للاستخدام العائلي فقط. وشكلت البلدية فريق عمل لموسم المخيمات الشتوية المؤقتة، مهمته متابعة إصدار التصاريح والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، والمتابعة الميدانية الدورية لمواقع المخيمات الشتوية المؤقتة، وذلك للتأكد من التزام المتعاملين أثناء استخدام موقع التخييم بالقواعد والاشتراطات المعتمدة لديها والموضحة في طلب التصريح، ومتابعة إعادة الموقع إلى وضعه السابق بعد انتهاء موسم التخييم.

دبي
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