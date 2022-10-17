نماذج تدريبية لاختبار اللغة العربية في «إمسات»

دينا جوني (دبي)

عممت وزارة التربية والتعليم نماذج تدريبية لاختبار اللغة العربية في اختبار الإمارات القياسي «إنجاز» لطلبة «الثاني عشر». ويتضمن النموذج شرحاً عن الاختبار نفسه ومضمونه ومجالات التقييم، والموضوعات، وكيفية توزيع الدرجات وفق كل فئة.

واختبار اللغة العربية في «إمسات» هو اختبار إلكتروني معياري يهدف إلى قياس مدى امتلاك الطلبة مهارات فهم المقروء، والكتابة باللغة العربية عند إكمالهم مرحلة التعليم العام، وقبل التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، أي طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادل ذلك في المناهج الأجنبية. وشرحت الوزارة أنه تمّ بناء الاختبار بالاعتماد على المعايير الوطنية لتعليم اللغة العربية في الدولة وتقييمها.

ويتكوّن الاختبار من ثلاثة أقسام رئيسية، الأول يتضمن قراءة نصوص طويلة معلوماتية أو سردية، أو غير خطية مثل الرسوم البيانية والسيرة الذاتية والأحوال الجوية، وكذلك مجموعة من النصوص القصيرة التي تتناول موضوعات ثقافية، علمية، اجتماعية، واقتصادية. وعلى الطالب بعد قراءة النصوص الإجابة عن مجموعات الأسئلة من نوع الاختبار من متعدد، وهي تقيس مؤشرات أداء الطلبة وفق معايير تقييم مهارة القراءة. والقسم الثاني هو بنية اللغة والمفردات ويشمل مجموعة أسئلة تقيس مهارات الطلبة في النحو والصرف والإملاء، وكذلك مدى معرفتهم بالمفردات الشائع استخدامها في مرحلتهم العمرية، وقد تمّ التأكد من ملاءمة هذه المفردات للثقافة المحلية، وفائدتها للمحتوى الأكاديمي. أما القسم الثالث والأخير، فيتضمن مهمة كتابية واحدة لنص إقناعي في أحد الموضوعات التي تحتمل وجهتي نظر متباينتين، وهو يشكّل 30 في المئة من الدرجة الكلية للاختبار.

وحددت الوزارة الوقت المخصص للاختبار بـ120 دقيقة، منها 35 دقيقة لكل من القسمين الأول والثاني، و50 دقيقة للقسم الثالث، ليبلغ عدد الأسئلة الإجمالية 90 سؤالاً.

وتركز مجالات تقييم الطلبة في اختبار اللغة العربية في «إمسات» على قياس 13 مهارة مختلفة، منها فهم النصوص، استيعابها والقدرة على استرجاعها، وتحليل الأفكار وبناء الاستدلالات، وتكامل الأفكار ودمج المعلومات، والتقييم ونقد المحتوى، وكذلك التركيز والتنظيم وترابط الأفكار وتوظيف قواعد اللغة، وتوظيف تقنيات السرد والحوار، واستخدام الشواهد والأدلّة في كتابة النصوص المعلوماتية. ومن المهارات التي يرصدها الاختبار أيضاً، توظيف قواعد النحو والصرف والإملاء، واكتساب المفردات واستخدامها.

وحددت الوزارة ثلاثة مستويات للتقييم، الأول «يفوق التوقعات»، وتتراوح فيه درجة الطالب بين 1300 و2000، و«يلبي التوقعات» بين 1100 و1275، وأخيراً «لا يلبي التوقعات» بين 400 و1075.

الاختبار

يعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة «الثاني عشر»، هم الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسون في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية. وتعدّ تلك الاختبارات القياسية في «إمسات» معياراً للقبول الجامعي الأول للجامعات الحكومية والخاصة، وبديلاً لاختباري «توفل» و«آيلتس» في عدد من جامعات الدولة.