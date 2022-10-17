رئيس دائرة السياحة والآثار في الإمارة لـ«الاتحاد»: استراتيجية وطنية توفر فرصاً تنموية ووظائف مستقبلية بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، رئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، أن إمارة أم القيوين على موعد مع نقلة تنموية شاملة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بهدف تعزيز استثمار المميزات الطبيعية للإمارة من شواطئ وشعاب مرجانية، مشيراً إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية والمائية المتوافرة بشكل مستدام، ستدعم النمو الاقتصادي وتحسن سبل العيش، وتسهم في خلق الوظائف، مع الحفاظ على صحة الأنظمة البيئية، بالاعتماد على ثلاثة مبادئ رئيسة هي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وحماية البيئة البحرية، وإعادة تأهيلها، والحفاظ على تراث أم القيوين وثقافتها.

وأشار المعلا، في حوار مع «الاتحاد»، إلى تميز إمارة أم القيوين بمقومات تنموية وبنية تحتية تساعدها على تنفيذ مشاريع حيوية ومهمة تخدم المواطنين والمقيمين، وتسهم في دفع عجلة التطور نحو المستقبل، الذي سيبرز الإمارة كوجهة سياحية ترفيهية تنموية، إذ تتجه حكومة أم القيوين إلى الاستفادة من أشجار القرم الممتدة على سواحل الإمارة، والتي تشكل نظاماً بيئياً مهماً، وتصل إلى حوالي 1877 هكتاراً، وتتكون هذه المساحات من «المانجروف» الأخضر الذي يمثل النوع الوحيد من أشجار القرم في الدولة، ويعتبر ملجأ للكثير من الكائنات المائية مثل الأسماك والروبيان، كما تحمي الجزر من عوامل التعرية، وتجعلها محميات طبيعية تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي، وتلعب دوراً فعالاً في خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهم كذلك في جذب السياح وخلق بيئة تنموية للاستفادة منها في المشاريع المختلفة.

وأشار الشيخ ماجد المعلا، إلى أنه تم إطلاق أول محمية لحماية البيئة البحرية والساحلية وتجديدها بإمارة أم القيوين وهي «محمية أم القيوين لأشجار القرم» والتي تمثل أول مشروع بيئي يشرف عليه المكتب ضمن مشاريع استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام 2031، ويهدف إلى حماية البيئة الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بجانب المساهمة في تطوير السياحة البيئية في الإمارة.

شاطئ القرم

وأضاف أن المحمية تضم مشروع «شاطئ القرم» الذي يطل على خور اليفرة وجزيرة السينية، ويتيح لزواره فرصة استكشاف المساحات الطبيعية والبيئة الساحلية التي تتمتع بها الإمارة، والتعرف على أهمية أشجار القرم، مشيراً إلى أن مساحة الشاطئ تمتد لـ5 كيلومترات، ويضم عدداً من المشاريع المتخصصة في مجال الرياضات البحرية والفروسية، ويضم مسارات خاصة للجري والدراجات الهوائية.

وقال إن مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام يعمل على إنشاء «مركز إكثار أشجار القرم» في المحمية خلال المرحلة المقبلة، وهو مركز متخصص لزراعة وإكثار أشجار القرم، بهدف الحفاظ عليه وتصديره للخارج، لافتاً إلى أن أشجار القرم تلعب دوراً مهماً في منع تآكل السواحل ومنع الفيضانات، ما يحقق العديد من المنافع البيئية، كما يخلق فرصاً سياحية واستثمارية في مجالات العقارات والبنية التحتية.

متطلبات البنية التحتية

وقال الشيخ ماجد المعلا: «وضعت الحكومة خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدامة في الإمارة، من خلال تطوير الأطر التشريعية واللوائح والسياسات، وتحديد متطلبات البنية التحتية والبنية التكنولوجية في المناطق المستهدفة، من أجل تنفيذ المشاريع التحويلية الثمانية خلال السنوات العشر المقبلة».

وقد وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بإنشاء مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام بالإمارة، وهو أحد المحاور الأساسية لتنفيذ استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 التي تم إطلاقها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022.

وأوضح أن المكتب يضم ثلاث لجان رئيسة؛ هي اللجنة العليا برئاسة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، واللجنة التنفيذية برئاسة الشيخ صقر بن سعود المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، واللجنة الاستشارية التي تضم عدداً من الفرق كفريق البيئة والتخطيط الحضري، وفريق تحسين بيئة الأعمال والحوافز الاقتصادية، وفريق جذب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وفريق الإعلام والترويج، وفريق متابعة مؤشرات الأداء. وسيعمل المكتب على تنفيذ 8 مشاريع حيوية ومهمة، تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وحماية البيئة البحرية، وإعادة تأهيلها، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالإمارة.

اتفاقيات

وقعت حكومة أم القيوين عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون والشراكة في إطار تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، وتستهدف الاتفاقيات المساهمة في تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التحولات تجاه الحلول القائمة على الاقتصاد الأزرق المستدام، وتطوير نماذج عمل فعالة ومستدامة تعزز دور المجتمع، وتشجع ريادة الأعمال في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأزرق، وكذلك التعرف على أفضل الحلول التمويلية لمشاريع الاقتصاد الأزرق المستدام محلياً أو عبر الاستثمارات الخارجية.

مشروعات جديدة

قال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا: «تم البدء في أعمال تنفيذ الاستراتيجية، والتي تشمل زيادة نسبة المحميات الطبيعية بالإمارة لتصل إلى 20% من إجمالي مساحة الإمارة الكلية، وإطلاق مركز أم القيوين لدعم ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأزرق المستدام بعدد لا يقل عن 100 مشروع، وتخصيص ثلاث مناطق حضرية محايدة للكربون منها منطقة البلاد ومنطقة الكورنيش ومنطقة القرم، وإطلاق مركز لإكثار وتصدير أشجار القرم عالمياً، وإطلاق برنامج لدعم تحويل الصناعات المحلية لنموذج صناعي صديق للبيئة في القطاعات ذات الأولوية، وتوفير حزمة من السياسات والبرامج والتسهيلات الحكومية للشركات والمستثمرين في القطاع، وتوفير فرص استثمارية من خلال استقطاب أكثر من 100 شركة ومستثمر، وتطوير شراكات كبرى مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المستهدفة».

وأضاف: «حرصنا على أن تواكب الأعمال التحضيرية للاستراتيجية، أرقى النماذج العالمية لتطوير الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية»، لافتاً إلى أن استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام تمتاز بأنها وضعت أهدافاً اقتصادية تنموية واضحة، تستند إلى نقاط القوة التي تميز الإمارة، وتتضمن قائمة واضحة للمشاريع التحويلية القابلة للتطبيق، ولها مستهدفات قابلة للقياس والمتابعة.

وأكد أن مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في جعل الإمارة نموذجاً رائداً، ووجهة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأزرق المستدام على صعيد المنطقة بحلول 2031، والوصول بنسبة مساهمة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى ما لا يقل عن 40%.