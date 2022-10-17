وزير داخلية تنزانيا يشيد بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أعرب معالي المهندس حمد مسعوني، وزير الداخلية في جمهورية تنزانيا الاتحادية عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل.

وأشاد، خلال زيارته للقيادة العامة لشرطة دبي بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سخرتها في خدمة الإنسان وأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

من جهته، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها.

كما زار وزير الداخلية التنزاني إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، اطلع خلالها على منظومة العمل في الإدارة وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، واطلع على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

واطلع، خلال زيارته للإدارة العامة للمرور، على أنظمة الضبط الذكية في إدارة حركة السير، والدورات وورش العمل التي تنظمها الإدارة، والمتعلقة بالسلامة المرورية لمستخدمي الطريق، ومسؤولي حراس الأمن، وكذلك الآليات والمعدات والأجهزة التقنية المستخدمة في تخطيط الحوادث المرورية وطريقة جمع الأدلة، وإعادة بناء تلك الحوادث، بهدف الكشف عن أسباب وقوعها، بالإضافة إلى برامج الحملات والأنشطة التي تقوم الإدارة العامة للمرور بالإشراف عليها، ودورها في مجال نشر الوعي والثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق.