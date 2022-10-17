شرطة عجمان تستعرض «الجرائم الإلكترونية»

عجمان (الاتحاد)

استضاف مجلس شرطة عجمان، محاضرة توعية نظمها مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية للتوعية من الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في الابتزاز والاحتيال والنصب الإلكتروني، ضمن سلسلة محاضرات التوعية المجتمعية التي تقدمها الوزارة، تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع وأفراده.

وشهد المحاضرة، 84 من موظفي شرطة عجمان من مختلف الإدارات ومراكز الشرطة، بمشاركة الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، والملازم أول ناصر المطروشي، الذي تحدث عن الأمن الإلكتروني والجرائم الإلكترونية، وكيفية الوقاية في مثل هذه الجرائم، والأساليب المتبعة في الابتزاز الإلكتروني، والوسائل المستخدمة في الاحتيال، وكيفية حماية الأشخاص لبياناتهم الشخصية، وسبل تعزيز الحماية الرقمية.