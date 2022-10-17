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ابتعاث أول ضابط لنيل الدكتوراه في مقارنة الآثار الجنائية الدقيقة

حمد سعيد الله راشد
18 أكتوبر 2022 02:50

دبي (الاتحاد)

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ابتعثت القيادة العامة لشرطة دبي النقيب مهندس خبير حمد سعيد عبدالله راشد لنيل درجة الدكتوراه في مقارنة الآثار الجنائية الدقيقة، بجامعة ستراثكليد في اسكتلندا، في إطار حرصها الدائم على تطوير مستوى كوادرها البشرية معرفياً وعلمياً في مختلف التخصصات العلمية الحديثة والدقيقة.
وابتكر النقيب حمد سعيد راشد «خوارزميات التعلم الآلي»، والتي تساعد الفاحصين على رفع نسبة كفاءة الدقة في المقارنة الكيميائية للدليل، مثل مخلفات الطلق الناري، والأحبار والأصباغ، وألياف الأقمشة والورق، باستخدام نظرية علم البيانات الإحصائي والذكاء الاصطناعي. وحول رسالته، أوضح النقيب حمد سعيد راشد أنه يدرس في جامعة ستراثكليد جلاسكو بالمملكة المتحدة، وعنوان رسالة الدكتوراه تتمحور حول الاكتشاف والمقارنة الكيميائية للآثار الجنائية الدقيقة، بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

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