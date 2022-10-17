محمد نوح القضاة: مواقف الإمارات تتميز بالحكمة

أكد معالي الدكتور محمد نوح القضاة وزير الأوقاف السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية المستشار وعضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة قدمت للعالم تجربة فريدة في البذل والعطاء للإنسان أينما كان بغض النظر عن لونه أو دينه أو عرقه.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها حول العمل الإنساني بمقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة وسعادة حمود
عبد الله الجنيبي، الأمين العام المكلف للهيئة ونواب الأمين العام والعاملين والموظفين والمتطوعين بالهيئة.
وقال القضاة إن الهلال الأحمر الإماراتي يعتبر من المنظمات الإنسانية الرائدة في المنطقة والإقليم والعالم وهيئة تطوعية يشار إليها بالبنان من خلال مساهمتها في تعزيز مجالات التنمية واستدامة العطاء في المجتمعات الهشة والضعيفة وذلك بفضل مبادراتها النبيلة في هذا المجال الحيوي.
واستعرض مسيرة العمل الإنساني والتطوعي عبر التاريخ.. مشيرا إلى العديد من المواقف التي تدل على مكانة العمل الإنساني في صدر الإسلام وعلى مر الرسالات السماوية والأنبياء من لدن سيدنا موسى عليه السلام، وأضاف : "تاريخنا الإسلامي مليء بالمواقف والمواعظ التي تحث على التطوع والعمل الإنساني".
وقال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي معقبا على المحاضرة : إن صرح الإمارات الإنساني الذي أسسه نصير الإنسانية المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسار على نهجه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" يتعزز حاليا في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر واحدة من أهم الدول التي تعمل على تعزيز مجالات العمل الإنساني، وترسيخه مفاهيمه وأهدافه بين قطاعات المجتمع كافة.
وأكد معاليه أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وضعت الإمارات في مصاف القوى الخيرة في العالم التي تهتم بالعمل الخيري نهجا وممارسة وتفرد له مساحة واسعة ضمن برامجها الإنسانية وخططها التنموية للحد من المعاناة البشرية.
وقال: " إن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات" ساهمت في وضع الإمارات في مقدمة الدول العصرية بمنجزاتها الحضارية والإنسانية والتنموية.
واستعرض المزروعي خلال مداخلته عددا من المواقف الإنسانية النبيلة للقيادة الرشيدة، والتي عاشها بنفسه ولمسها عن قرب من خلال عمله في الهلال الأحمر الإماراتي والذي امتد لحوالي عشرين عاما.
وقال : "لابد أن نقتدي جميعا بالقيادة التي جعلت احتياجات الناس في الداخل والخارج في مقدمة أولوياتها، وأفردت حيزا كبيرا من اهتماماتها لمساعدة المكروبين والمعوزين، وتحسين حياة الضعفاء والمحتاجين " .. وأضاف :" لا بد لنا أن نستلهم فكر القيادة ونقتفي أثرها في البذل والعطاء والإيثار، فقد مهدت لنا طريقا مفعما بالإشراقات الإنسانية، ووضعت لنا منهجا سويا نسير عليه لتعزيز دورنا ورفعة راية وطننا في المحافل الإنسانية الإقليمية والدولية".
وفي ختام حديثه تقدم معاليه بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور محمد نوح القضاة على محاضرته القيمة، والتي تركت أثرا طيبا في نفوس الحاضرين.