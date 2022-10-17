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حاكم الشارقة يرفع الدعم الكهربائي لأبناء الوسطى

حاكم الشارقة يرفع الدعم الكهربائي لأبناء الوسطى
17 أكتوبر 2022 19:53

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رفع قيمة الدعم المقدم لأبناء المنطقة الوسطى بالشارقة المستفيدين من برنامج "إسكان الشارقة" بفئتي المنح والقروض ممن أنجزوا بناء مساكنهم حيث ستتكفل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بسداد مبلغ 15 ألف درهم لشركة الاتحاد للماء والكهرباء مقابل رسوم توصيل الخدمات لتلك المساكن من أجل مساواتهم بالمستفيدين من الدعم بمدينة الشارقة الذين تم إعفائهم من الرسوم حتى 80 كيلوواط.

وأعلن عن هذا الاعتماد خلال برنامج البث المباشر الإعلامي محمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

 

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