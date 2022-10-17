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شرطة أبوظبي : 5 قواعد لسلامة مستخدمي "الدراجات الهوائية والكهربائية"

شرطة أبوظبي : 5 قواعد لسلامة مستخدمي "الدراجات الهوائية والكهربائية"
17 أكتوبر 2022 15:02

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر التوعية المرورية الرقمية يدعو السائقين إلى اتباع 5 قواعد مهمة من أجل سلامة مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية وهي عدم قيادة الدراجات عكس اتجاه سير المركبات، وتجنب استخدام الدراجات في الأماكن المخصصة لرياضة المشي والجري والحذر من الإمساك بالمركبات عند القيادة، ويجب أن لا يعبر مستخدم الدراجة الهوائية والكهربائية الطريق راكباً فوق دراجته، وتفادى استخدام الدراجة على الطرق التي تتجاوز سرعتها 60 كم / الساعة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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