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"الرقابة النووية" تستعرض مستجدات محطة براكة .. وتوافق على اتفاقيات دولية

"الرقابة النووية" تستعرض مستجدات محطة براكة .. وتوافق على اتفاقيات دولية
17 أكتوبر 2022 13:47

اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالدولة، خلال اجتماعه على آخر التطورات في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، إذ تعمل الوحدتان الأولى والثانية بشكل تجاري فيما حققت الوحدة الثالثة مرحلة الحرجية أو ما يعرف بالتشغيل المبدئي حيث تم توصيلها مؤخراً بشبكة الكهرباء.

وأكد مجلس الإدارة أهمية ضمان أمن وأمان تشغيل محطة براكة للطاقة النووية.

كما وافق مجلس الإدارة على إصدار نسخة معدلة للائحة المعنية بالقيادة والإدارة للأمان النووي في المنشآت النووية واللائحة المعنية بالخدمات الفنية للوقاية من الاشعاع. وستدخل اللائحتان حيز التنفيذ بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية بين الهيئة والمعهد الوطني الفرنسي للعلوم النووية والتقنية للتعاون في مجالات التعليم والتدريب في المفاعلات النووية والوقود والمواد النووية. وشدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية بناء القدرات الإماراتية في هذا المجال المهم.

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المصدر: وام
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