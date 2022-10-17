تصميم لوحة تذكارية باسم الشيخة فاطمة في فلورنسا تعبيراً عن مشاعر الشكر والامتنان
شعار (أم الإمارات)
17 أكتوبر 2022 12:09
صممت جمعية المرأة العربية الإيطالية ( aiwa ) و مؤسسة مونتدوميني لرعاية المسنين لوحة تذكارية باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".. تعلق على المدخل الرئيسي لمؤسسة مونتدوميني وذلك تعبيراً عن مشاعر الشكر والامتنان للفتة الإنسانية لسموها حيث ساعدت بتبرعها السخي على تخفيف معاناة المسنين المصابين بفيروس "كوفيد - 19" والذين يتلقون العلاج في المؤسسة في مدينة فلورنسا الإيطالية.
وكشفت سعادة الريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الستار عن اللوحة التذكارية في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة خلال زيارتها للمؤسسة في مدينة فلورنسا الإيطالية، وذلك بحضور سعادة عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية واليسيا بيتييني نائبة عمدة مدينة فلورنسا الإيطالية، ورندة عيد الأمين العام لجمعية المرأة العربية الإيطالية، ومافالدا سافوي رئيسة جمعية المرأة العربية الإيطالية، ولويجي باكوزي رئيس مركز خدمات التطوع "Cesvot" وايمانويلا بيليكانو المدير العام لمؤسسة مونتدوميني.
من جانب آخر أهدت سعادة الريم بنت عبد الله الفلاسي لمؤسسة مونتدوميني لرعاية المسنين لوحة من رسومات الفنانة الإماراتية أشواق عبد الله، بألوان أكريليك استخدمت معها ألوان الشمع وأوراق الذهب، ترمز إلى المرأة الإماراتية باللباس التقليدي، والإيحاء لها من خلال التفاصيل الدقيقة كالكندورة المخورة الشيلة والبرقع، وتكمن جمالية العمل الفني في ملامح المرأة الإمارتية وشموخها منذ الأزل.