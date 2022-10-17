الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق خدمات صحية متنقلة في أبوظبي

إطلاق خدمات صحية متنقلة في أبوظبي
17 أكتوبر 2022 09:10

تماشياً مع سعيها المستمر لتسهيل وصول المراجعين للرعاية الصحية عالية الجودة، أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة "صحة"، عيادة جديدة توفر خدمات وقائية وعلاجية متنقلة تصل إلى بيوت المراجعين.

وتشمل الخدمات المقدمة في العيادة الجديدة استشارات تخصصية، متابعة الأمراض المزمنة، برنامج الفحص الشامل "افحص"، فحص ما قبل الزواج والجامعة والعمل، تطعيمات الأطفال والكبار، العلاج الطبيعي، جهاز تحليل كتلة الجسم، فحص السمع، فحص النظر، ومجموعة من الفحوصات التشخيصية مثل تخطيط القلب، فحص الأشعة فوق الصوتية، اختبار إجهاد القلب وفحوصات مخبرية شاملة.

تعليقاً على الإطلاق قالت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية، "مع ازدياد متطلبات الحياة أصبح البعض منا يتقاعس عن زيارة الطبيب لكثرة انشغاله بل قد يرفض البعض، مثل كبار السن، الذهاب إلى المركز بينما قد يرغب البعض في المزيد من الخصوصية، لذا قمنا بإطلاق العيادة الجديدة اليوم لنوفر مجموعة كبيرة من الخدمات الوقائية والعلاجية التخصصية للمراجعين عند منازلهم بنفس معايير الجودة والسلامة التي نتبعها في مراكزنا الصحية الرائدة ومن قبل الفرق المختصة العاملة في تلك المراكز, حيث يمكننا توفير طبيب مختص في أي من التخصصات التي يحتاج إليها المريض."

يمكن للمراجعين طلب أطباء مختصين من مجموعة واسعة من التخصصات تشمل طب الأسرة وطب الأطفال والطب الداخلي والسكري والغدد الصماء والجهاز الهضمي والجلدية والعديد غيرهم.

توفر العيادة الجديدة خدماتها على مدار 7 أيام من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً وتوفر خدمات مغطاة لأكثر من 30 نوعاً من بطاقات التأمين بالإضافة إلى أسعار في متناول الجميع لمن ليس لديه تغطية. يمكن لأي من الراغبين في طلب العيادة، الاتصال على 027113737.
 

أخبار ذات صلة
راشد الظاهري إلى نهائيات الكشافة العالمية
نهائي «الكأس الأغلى».. تغطية استثنائية على «أبوظبي الرياضية»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
الخدمات العلاجية الخارجية
صحة
آخر الأخبار
مبنى جهاز أبوظبي للاستثمار
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للاستثمار يطلق مركزاً للأبحاث وعلوم البيانات والحوسبة
اليوم 22:06
فعاليات ترفيهية بانتظار زوار مهرجان دبي للتسوق
الاقتصادي
مهرجان دبي للتسوق ينطلق 15 ديسمبر
اليوم 22:03
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«إيميرج» تطور محطة طاقة شمسية لـ«خزنة داتا سنتر» في مصدر
اليوم 22:01
طائرة حربية روسية من طراز «تو-95»
عربي ودولي
أميركا تعترض طائرتين حربيتين روسيتين قبالة ألاسكا
اليوم 21:50
مشاركون في الملتقى الاقتصادي
الاقتصادي
ملتقى يبحث فرص التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وبنغلاديش
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©