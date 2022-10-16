33 فائزاً بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان

عجمان (وام)

اعتمد مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان نتائج مشاركات الدورة الـ 39 وأسماء الفائزين فيها، وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور الدكتور خليفة الشعالي، وبحضور الأعضاء: الدكتور عبد الله الشامسي، والدكتورعبدالله السعيدي، والدكتور عبد المجيد الخاجة، والدكتور خالد الخاجة، والدكتور سيف الشعالي، والدكتورة نهلة القاسمي، وأحمد حبيب الغريب، وخميس عبدالله، ونجيبة محمد الرفاعي. وفائقة هلال بو هزاع. وتم خلال الاجتماع الاعلان عن الفائزين في الدورة التاسعة والثلاثين للجائزة، حيث بلغ عددهم 33 فائزاً من بين 352 مشارك وقد تم تقييم هذه الأعمال من لجان تحكيم متخصصة ضمت 121 محكماً من أكاديميين وأدباء وباحثين في حقول العلم والثقافة.

وجاءت نتائج الدورة للجائزة وفق الآتي: في مجال الطب والصحة فاز بالمركز الأول الدكتورة نوره بنت صالح بن محمد الصويان، وبالمركز الثاني الدكتور عبدالله بن خلف بن محمد الهويش وكلاهما من السعودية، وفي مجال علوم البيئة فاز بالمركز الأول الدكتور هيثم محمد علي محمد حسن والدكتور محمد أحمد عبدالفتاح العيسوي ببحث مشترك من السعودية، وبالمركز الثاني الدكتور سنان أبو قمر من الإمارات، في حين فاز في مجال التغذية بالمركز الأول أسماء بنت محمد بن سيف الفهدية من سلطنة عمان.

أما في مجال الدراسات الشرعية والقانونية، فقد فاز بالمركز الأول الدكتور مروان جاسم محمد إبراهيم الحمادي، وبالمركز الثاني حسين علي محمود شاهين المازمي، وكلاهما من الإمارات. وفي مجال الدراسات التربوية والنفسية الذي حظي بمشاركة واسعة تعدت 28 بحثاً، فاز بالمركز الأول الدكتور طالب بن صالح بن حسن العطاس والدكتور محمد عبد الرؤوف عطية السيد ببحث مشترك من السعودية، وفاز من السعودية أيضاً بالمركز الثاني الدكتور أحمد رجب محمد السيد.

وفي مجال الدراسات الاجتماعية فقد كشفت نتائج التحكيم عن فوز الدكتور أحمد ثابت هلال إبراهيم من سلطنة عمان بالمركز الأول، والدكتور علاء زهير عبدالجواد الرواشدة من الإمارات بالمركز الأول مكرر.

وفي فرع الجائزة المتعلق بالدراسات الإدارية، فقد فاز بالمركز الأول الدكتور سليمان بن عبدالله بن سليمان الثويني، وفاز بالمركز الثاني الدكتور علاء علي أحمد حسين، وكلا الفائزين من السعودية. وعن مجال الدراسات الاقتصادية فقد فاز بالمركز الأول الدكتورة أمينة محمد علي محمد بو علاي من البحرين.

أما في مجال النقد الأدبي فقد فاز بالمركز الأول الدكتور عبدالرحمن بن حسن بن عبده البارقي، وبالمركز الثاني الدكتور فهد بن سالم بن محمد الشمري، وكلاهما من السعودية. وفاز في الشعر الفصيح العمودي بالمركز الأول قاسم محمد هلال عبدالله محمد، وبالمركز الثاني السيد أحمد هاشم محمد هاشم العلوي، وكلا الفائزين من البحرين.