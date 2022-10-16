هزاع المنصوري يحاضر عن مستقبل الفضاء بعد غدٍ

دبي (الاتحاد)

يلقي رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري محاضرة في متحف المستقبل بعد غدٍ حول مستقبل إعداد رواد الفضاء بدولة الإمارات وعن مستقبل السفر في الفضاء الخارجي.

وتأتي مشاركة المنصوري بالتعاون مع «متحف المستقبل» و«مركز محمد بن راشد للفضاء» ضمن سلسلة «حوارات المستقبل» التي ينظمها المتحف، في إطار حرص المتحف على تسليط الضوء على نماذج عربية وعالمية ملهمة، وتقديم أفكار رائدة لخبراء في القطاعات الأكاديمية والعلمية والثقافية، والاجتماعية، والتنموية، وغيرها. وتهدف الحوارات إلى استكشاف آفاق وفرص تخيّل وتصميم المستقبل والاستفادة من خبرات وأفكار وتجارب الروّاد الذين يساهمون في صناعته في مختلف المجالات.

وفي إطار زيارته للمتحف، يروي كذلك هزاع المنصوري قصة صعوده إلى الفضاء في فعالية قرائية ملهمة إضافية يشارك فيها الأطفال وتستضيفها معرض المحطة الفضائية المدارية «أمل» في الطابق الخامس لمتحف المستقبل، والتي تحاكي محطة فضائية في عام 2071 تمكّن الزوار من التفاعل مع مهامها والانضمام إلى طاقمها والاندماج في أنشطة ومهام فضائية تلهم أجيال المستقبل في قطاع استكشاف الفضاء.

كما تتضمن الفعالية معرضاً مصغراً لمقتنيات من تجربته في الفضاء الخارجي. ومن ضمن المعروضات، بدلته الفضائية التي ارتداها خلال الرحلة، وأنواع الأطعمة التي تناولها في الفضاء، ومجموعة صور توثّق مهمته الفضائية.