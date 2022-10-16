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التثقيف الصحي بالشارقة تطلق «المتسوق الذكي»

التثقيف الصحي بالشارقة تطلق «المتسوق الذكي»
17 أكتوبر 2022 01:39

الشارقة (وام)

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أطلقت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة احتفاء بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، مبادرة «المتسوق الذكي»، بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات الغذائية بعناية والاهتمام بمحتواها بقراءة البطاقة الغذائية الخاصة بالمنتج، والتعريف بأساسيات التسوق الصحي وخطواته، وكيفية تجنب تلوث وتلف الأطعمة.
وقالت إيمان راشد سيف مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: إن إطلاق تلك المبادرة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة على صعيد تعزيز وترسيخ الممارسات الصحية وتمكين أفراد المجتمع من اتباع أنماط الحياة الصحية التي تضمن وقايتهم من مختلف الأمراض، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم التغذية الصحية وأهمية سلامة الغذاء وتأثيره على الصحة العامة، مشيرة إلى أن الإدارة وبرعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تعمل دائماً على تحسين السلوكيات المرتبطة بالصحة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال إطلاق البرامج التوعوية والمشاريع الصحية المناسبة.

الشارقة
التثقيف الصحي
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
جمعية الشارقة التعاونية
يوم الغذاء العالمي
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