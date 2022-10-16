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مجلس حكماء المسلمين يشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

مجلس حكماء المسلمين يشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
16 أكتوبر 2022 23:54

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاص في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022، بألمانيا، في دورته الـ69؛ التي تنطلق في الـ 19 من أكتوبر الجاري، وذلك بمجموعةٍ من الإصدارات التي تُعالجُ أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتكافح خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب، وتقدم الحلول الممكنة لمواجهتها، بالإضافة إلى نشر قيم الخير والمحبَّة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.
ويقدم جناح المجلس لزواره بمعرض فرانكفورت؛ الذي يستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، عدداً من الإصدارات باللغات العربية والألمانية والإنجليزيَّة، أبرزها: كتابا «القول الطيب» و«مقومات الإسلام»، بقلم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الحب في القرآن الكريم» للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» لمؤلِّفه القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع»، تأليف الإمام الشيخ أبي الحسن الأشعري، تحقيق وتعليق د. حسن الشافعي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب «الإنسان والقيم في التصور الإسلامي» للدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو مجلس حكماء المسلمين، رحمه الله، وكتاب «العلاقات الدولية في الإسلام»، للشيخ محمد أبو زهرة.
وينظم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض فرانكفورت بالتَّعاون مع المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا برنامجاً تثقيفيّاً متنوعاً يسعى من خلاله لإبراز دور «حكماء المسلمين» في نبذ خطاب التطرف بشتَّى أنواعه وتعزيز قيم ومثل الأخوة الإنسانية.
ويشارك مجلس حكماء المسلمين -للمرة الرابعة- بجناحٍ خاص بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022م، بألمانيا، في دورته الـ69، في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2022م، وذلك انطلاقًا من رسالة مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.
ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين بالمعرض في قاعة 4 جناح رقم (J22)، وذلك بمركز المعارض في مدينة فرانكفورت بألمانيا.

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المصدر: وام
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