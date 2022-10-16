بدء منافسات مزاينة الخلاص وزيت الزيتون في مهرجان ليوا للتمور

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يستعد أشهر منتجي ومصنعي التمور في فئة الخلاص، اليوم، للمشاركة في مسابقة مزاينة التمور المقامة ضمن فعاليات مهرجان ومزاد ليوا للتمور والذي يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف دول العالم لمتابعة النسخة الأولى من المهرجان التي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري بتنظيم من لجنة إدارة الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مما أضفى مزيداً من القوة والحماس لدى المشاركين والعارضين في مختلف مسابقات المهرجان المتعددة .

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على وضع معايير دقيقة وواضحة تختص بالتمور المراد المشاركة بها في مزاينة التمور وهي المسابقة الأبرز والأقوى ومنها أن يكون التمر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 باستثناء شوط السكري المخصص لمزارعي دول مجلس التعاون الخليجي كما يجب أن تكون التمور من مزرعة المشارك الخاصة ولكل فرد الحق بالمشاركة بفئتين من فئات المسابقة، بالإضافة إلى شوط النخبة المتاح للجميع.

وتتمثل مواصفات التمور ومعايير المشاركات في مزاينة التمور في ألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد، وألا تقل الكمية المراد المشاركة بها عن 100 كيلوغرام ضمن فئات الأشواط الفردية، وألا تقل الكمية المراد المشاركة بها في شوط النخبة عن 5 أصناف بوزن 25 كيلوغراما لكل صنف، مع ضرورة خلو التمور من الإصابات الحشرية ومخلفاتها، وغيرها من العيوب الظاهرة أو الطعم والرائحة غير الطبيعيين، بالإضافة إلى أن يكون حجم التمور مناسباً، وتقدم في الصناديق المخصصة من قبل اللجنة، كما يجب الالتزام بموعد تسليم المشاركات حسب التاريخ المحدد لكل فئة من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 مساءً، إذ لن تُقبل أي مشاركات بعد انقضاء الوقت المحدد، فيما تعود أحقية التصرف بالتمور المشارك بها إلى اللجنة المنظمة والتمور التي لم تحصل على مركز في أي شوط يتم إدخالها في المزاد، وتكون قيمتها من حق المشارك.

وأكد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن المهرجان منذ انطلاقه في اليوم الأول اجتذب فئات متنوعة من الجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح إضافة إلى أصحاب مزارع النخيل وعشاق النخل من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن المهرجان يضم باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة التي تلبي احتياجات جميع الزوار من مختلف الجنسيات، حيث يعتبر مقصداً وملتقى للأسر والعائلات لقضاء أوقات ترفيهية وثقافية وسط أجواء مشبعة بتراث الماضي وعراقة الحاضر.

وأضاف المزروعي أن إمارة أبوظبي تواصل تعزيز مسيرة الحفاظ على التراث الإماراتي من خلال إقامة مهرجان ومزاد ليوا للتمور وغيره من الفعاليات على مدار العام ليضاف ذلك إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الزراعة لتعزيز المساهمة في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد المزروعي أن المهرجان يجسد ادشستراتيجية اللجنة التي تستلهم برامجها ومهرجاناتها وفعالياتها من فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في المحافظة على التراث الإماراتي العريق واستمراريته وبخاصة شجرة النخيل والتي تمثل دعامة أساسية من دعائم المجتمع الإماراتي وتقاليده المتوارثة لترسيخ مكانة النخيل والتمور كرمز لأصالة الماضي وخير للحاضر وضمانة للغد لما للنخيل من ارتباط وثيق بتراث دولة الإمارات الأصيل.

قرية التمور

رغم كونها تقام لأول مرة في منطقة الظفرة ضمن مهرجان ومزاد ليوا للتمور، فإن القرية العالمية للتمور جذبت إليها أشهر منتجي ومصنعي التمور من مختلف دول العالم لاستعراض أهم منتجاتها من التمور، ونجحت في لفت أنظار الجمهور والزوار الذين تسابقوا للاطلاع على أشهر أنواع التمور التي تتميز بها كل دولة من الدول العارضة في القرية العالمية ضمن أجنحة متعددة جنبا إلى جنب لتقدم للزوار باقة متنوعة من المنتجات الرائعة للتمور . ويقف أمام كل جناح من أجنحة القرية ممثل للدول المشاركة يقدم للزوار المعلومة والنصيحة بشأن المنتجات المعروضة والتي تمثل أشهر ما تنتجه كل دولة في لوحة بديعة تعكس مدى التناغم في عرض أنواع التمور المختلفة للزوار والجمهور والمهتمين بزراعة النخيل ومنتجات التمور من مختلف الدول المشاركة، ومنها جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية ودولة إسرائيل.

و تسهم أجنحة القرية العالمية للتمور في إطلاع المشاركين على استراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الاستثمارية، إلى جانب التعرف على أحدث التقنيات الزراعية وتجارب المشاركين في المهرجان من مختلف دول العالم . وكان من الطبيعي أن تجذب أجنحة الدول المشاركة الزوار والجمهور من مختلف دول العالم للتعرف على تلك المعروضات التي تقدمها القرية العالمية في تناغم وتناسق بديع في تنافس حقيقي وقوي يصب في مصلحة عشاق التمور قبل المنتجين والعارضين حيث نجح المهرجان في توثيق الروابط وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج الدولة، فضلاً عن تشجيع الابتكار والمنافسة ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.

وتستهدف المشاركات الدولية ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها وصون الموروث الثقافي والتراثي وما يرتبط بالنخلة من صناعات، والاستفادة من الدور الذي تلعبه هذه المهرجانات في التعريف بالتمور المنتجة محلياً وتسويقها خارجياً، إلى جانب تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الإقليمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور، والمعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة، ومواصفات وتسويق وتصدير التمور.

مسابقة للطهي

حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على تنظيم مسابقة دولية لإعداد أشهى الأطباق باستخدام التمور وزيت الزيتون، يتنافس خلالها طهاة دوليون من فنادق ومطاعم عالمية على مدار ثلاثة أيام أمام لجنة تحكيم مختصّة في تذوق الأطباق والمأكولات المحلية والعالمية

18 مسابقة متنوعة

حرصت اللجنة العليا لمهرجان ومزاد ليوا للتمور على تنظيم باقة متنوعة من المسابقات التي تلامس اهتمام عشاق زراعة النخيل والمهتمين بالتمور حيث تضمنت الدورة الأولى من المهرجان 18 مسابقة متنوعة، منها مسابقات تستهدف المزارعين ضمن مزاينة التمور التي تشمل 7 فئات (الفرض والخلاص والدباس وبومعان والشيشي وشوط السكري «مفتل» المفتوح أمام المزارعين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي)، بالإضافة إلى شوط نخبة ليوا للتمور الذي يتم خلاله تقديم أصناف متعددة من التمور الفاخرة، بما لا يقل عن 5 أصناف، وهناك أيضاً: مسابقة تغليف التمور بفئتيها (تمور من دون إضافات والتمور المحشوة) والتي تستهدف المزارعين والمنتجين والناشئين في هذا المجال.

كما سيشمل المهرجان المسابقة الدولية لزيت الزيتون بالتعاون مع خبيرة تمييز زيت الزيتون الممتاز إيمانويل ديشليت مؤسسة شركة أوليو نيوفو دايز، بالإضافة لتنظيم دروس في فن الطهي للكبار والأطفال لتثقيف الجمهور حول أهمية زيت الزيتون، وكيفية استخدامه في مختلف عمليات الطهي، إلى جانب مسابقة الطبخ الدولية للتمور ومنتجات التمور وزيت الزيتون ومسابقة العسل بفئتيها (العسل السائل وعسل الشمع) ومسابقتي التصوير الفوتوغرافي والرسم ضمن فئتي (النخلة والتمور والحياة البرية والبحرية في الظفرة).