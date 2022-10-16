برعاية منصور بن زايد.. 2500 عالم ومختص يناقشون مستجدات علم السموم

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح المؤتمر العالمي الحادي والعشرين للجمعية الدولية لعلم السموم، أعماله رسمياً غداً في أبوظبي، ويعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمناقشة العديد من المواضيع المهمة، ومن أبرزها سموم الحيوانات، والسموم الفطرية، والسموم النباتية، والسموم المركبة، واكتشاف السموم وعلوم العقاقير، وعلم السموم السريرية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بعلم السموم.

ويستمر المؤتمر الذي تنظمه شركة أمصال، أول شركة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حتى 21 من شهر أكتوبر الجاري، ، وبدعم وتعاون من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة السياحة والثقافة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وبدأت أمس الأعمال التمهيدية للمؤتمر في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد، ويهدف إلى التعرف على علم السموم، وتشجيع البحث والنهوض بالمعرفة في جميع مجالات علم السموم، وتسهيل تبادل الأفكار والمعلومات حول علم السموم بين المهتمين في هذا المجال.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد حضوريا وافتراضياً 300 مهتم حضوري و2000 افتراضي، ويتحدث خلاله قرابة 137 عالماً ومختصاً وخبيراً في علم السموم من 37 دولة من مختلف دول العالم من الباحثين وأساتذة الجامعات العالمية، والمديرين التنفيذيين، والمهتمين بعلم السموم، سواء التجريبية أو السريرية، بما في ذلك المهتمون بالتصنيف وبيولوجيا الكائنات الحية المنتجة للسموم، والكيمياء الحيوية وعلماء الصيدلة الذين يعملون مع السموم، والباحثين في علم السموم الساعين لتطوير علاجات جديدة للأمراض البشرية، وعلماء الزراعة الذين يبحثون عن مكافحة الآفات الجديدة، والعلماء الذين يبحثون لإنتاج مضادات السموم، والأطباء المشاركين في التشخيص، وعلاج آثار السموم الناجمة عن الحيوانات السامة، مثل الثعابين والعناكب، والعقارب وقنديل البحر، والحيوانات السامة والنباتات السامة والفطر والسموم الطحلبية والسموم البكتيرية.

مضادات السموم

يناقش المشاركون في المؤتمر العديد من الأبحاث التي تتناول علم السموم السريرية، لدغات الأفاعي، مضادات السموم، التطورات الحديثة في علم السموم، السموم الطبيعية واكتشاف الأدوية، علم أدوية السموم، السموم والقنوات الأيونية، هيكل السموم ووظيفتها، السموم في التاريخ الطبيعي والتطور، السموم البحرية والمياه العذبة، السموم الفطرية والبكتيرية، تقنيات السموم، مضادات السموم البروتينية، الأجسام المضادة والسموم.