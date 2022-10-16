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تعاون بين «الشباب العربي» و«حمدان الذكية» في المهارات البحثية

شما المزروعي ومنصور العور في صورة جماعية عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
17 أكتوبر 2022 01:39

دبي (الاتحاد)

وقّع «مركز الشباب العربي» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» بدبي مذكرة تفاهم لتمكين الشباب بمهارات البحث العلمي وأدواته التي توظف تقنيات تحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والغامر والمعزز في إنجاز أبحاث علمية وتطبيقية تسهم في تسريع التنمية.
ووقّع المذكرة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور عدد من كوادر المركز والجامعة، وذلك في مركز شباب دبي الإبداعي في أبراج الإمارات.
وتحدد مذكرة التفاهم ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون بين الجامعة والمركز، ممثلاً بمجلس الباحثين الشباب العرب ومنصة أبحاث الشباب العربي، وهي البحث العلمي عبر التعاون في إجراء مشاريع بحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بمشاركة فئة الشباب، والدورات التدريبية، من خلال الشراكة في تصميم وتقديم دورات وبرامج تدريبية في مجال مهارات البحث العلمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التنسيق في الندوات والمؤتمرات، لتعزيز التعاون في الفعاليات الأكاديمية والأنشطة العلمية.

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أدوات ذكية للبحث العلمي
وأكدت معالي شما المزروعي ضرورة امتلاك الشباب للتقنيات والأدوات الذكية التي تمكّنهم من تنفيذ أبحاث علمية تحسّن الحياة وتطور الحاضر وتبني المستقبل وتفتح آفاقاً جديدة في مختلف المجالات، كما باتت ضرورة لتعزيز تنافسية المواهب الشابة والأفكار الإبداعية الواعدة التي يرغب الشباب بتطبيقها لدعم مجتمعاتهم.
وقالت المزروعي: «باتت الجامعات اليوم بمثابة حاضنات اقتصادية وإبداعية لتمكين الشباب والمهتمين في مختلف مجالات البحث العلمي وتعزيز مساهماتهم في تنمية أوطانهم واكتساب مهارات نوعية تنعكس على زيادة تنافسية الفرد والمجتمع».
بدوره، أكد الدكتور منصور العور أهمية التعاون بين جامعة حمدان بن محمد الذكية ومركز الشباب العربي، لكونه يستهدف تمكين جيل الشباب باعتباره أولوية، وتطوير مهارات البحث العلمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والتي باتت تمثل محركاتٍ لنماء الدول والاقتصادات وتقدم المجتمعات. وذكر سعادته أن الجامعة تتطلع لتوسيع مجالات التعاون مع المركز، ومواصلة توظيف إمكاناتها وخبراتها دعماً لترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي والبحثي وريادة الأعمال لدى الشباب العربي.

 

مركز الشباب العربي
جامعة حمدان بن محمد الذكية
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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