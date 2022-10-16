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الإمارات

«الإمارات للسرطان» تزور أطفال مستشفى توام

وفد الجمعية خلال زيارته أطفال مستشفى توام (من المصدر)
17 أكتوبر 2022 01:39

العين (الاتحاد)

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قام وفد من جمعية الإمارات للسرطان، ضم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، والدكتورة ماجدة سعيد الشامسي والدكتور سالم ناصر العامري ومريم إبراهيم الناصري وعدداً من الأعضاء والمتطوعين والمتطوعات، بزيارة أطفال مرضى السرطان من نزلاء مستشفى توام بمدينة العين، في خطوة إنسانية حملت عنوان «شوفتكم سعادة»، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية المشتركة بين الجمعية وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، بمشاركة مؤسس الفريق سيف الرحمن أمير وهانم شعبان سالم مدير الفريق، وعفراء علي الكتبي قائد لجنة الإعلام التطوعي. 
وأشاد الشيخ سالم بن ركاض بالخدمات الصحية المتطورة في مستشفيات الدولة، التي تعكس مدى التطور الكبير الذي شهدته الخدمات الصحية في الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال، باستخدام أحدث أساليب التشخيص والعلاج والوقاية وفق المعايير العالمية والارتقاء النوعي المستدام.

جمعية الإمارات للسرطان
سالم بن ركاض
الإمارات
مستشفى توام
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