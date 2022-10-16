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«التربية»: منظومة متكاملة لدعم الطلبة الشغوفين بالفضاء

آمنة الضحاك
17 أكتوبر 2022 01:39

دبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة آمنة الضحاك وكيلة قطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، إن علوم الفضاء وجميع المجالات المرتبطة باستكشاف الفضاء الخارجي، تعتبر أحد المسرّعات الرئيسية للابتكار في العديد من المجالات.
وأشارت إلى أن الحلول الجديدة التي تزوّد بالقدرة على استكشاف الفضاء من الناحية التكنولوجية والإلكترونية والعلوم الأساسية، هي نفسها تمكّن من تحسين الحياة على الأرض في مختلف المجالات. 
ولفتت إلى أن توجيه الطلبة إلى مثل هذه المجالات يعدّ حاجة أساسية للتطوير ليس فقط في الجوانب التكنولوجية والعلمية، وإنما أيضاً في دعم الجانب الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في إلهام الطلبة للمزيد من الاكتشافات والاختراعات في المستقبل.
وعن المجالات التي يمكن أن تمثل تخصصات جاذبة للطلبة وتدعم شغفهم في علوم الفضاء، أكدت أن استكشاف الفضاء منظومة كاملة لا تتحقق من خلال التميز في تخصص واحد فقط، وإنما عبر التكامل في العديد من الخبرات والكفاءات والقدرات في مجالات عدة مثل الهندسة، وعلوم الطاقة، والأحياء، وعلم النبات، والفيزياء، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي والتصميم، والتخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

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مادة خصبة
أشارت إلى أن علوم الفضاء تعدّ مادة خصبة للمشاريع التي يمكن أن تطرح في المواد الدراسية للتمكن من استيعاب هذا الارتباط فيما بينها. وتعمل وزارة التربية، من خلال العديد من البرامج، على دفع الطلبة الشغوفين إلى هذا القطاع، من خلال برامج تدريبية تطرح في إجازة الصيف، أو مسابقات «النانو ستلايت» أو الروبوتات التي يمكن استخدامها على سطح القمر، وكذلك ربط المسابقات والأنشطة والمواد التعليمية في المدارس بالمشاريع الفضائية في الدولة.
وقالت إن تركيز وزارة التربية سينصب في المرحلة المقبلة على توعية الطلبة وإلهامهم بالمزيد من القصص التي تدفعهم للتخصص في المجالات التي تدعم مجال استكشاف الفضاء. يضاف ذلك إلى العديد من المبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز هذا الجانب، مثل «سفراؤنا» ومسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي، وذلك لتأسيس منظومة متكاملة تدعم الطلبة الشغوفين في هذا المجال.

الإمارات
وزارة التربية والتعليم
آمنة الضحاك
الفضاء
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