الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للمعاقين» تحتفل باليوم العالمي لـ«العصا البيضاء»

«الإمارات للمعاقين» تحتفل باليوم العالمي لـ«العصا البيضاء»
17 أكتوبر 2022 01:38

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك العالم الاحتفال بـ«العصا البيضاء»
دائرة تنمية المجتمع: دمج المكفوفين يؤكد الوعي المجتمعي

احتفلت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، ويتم خلاله تسليط الضوء على جهود الإمارات في تمكينها لذوي الإعاقة البصرية.
وبهذه المناسبة، نظمت الجمعية مسيرة العصا البيضاء للمكفوفين انطلقت من كورنيش الشارقة رفقة عادل عبد الله الزمر رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من أعضاء الجمعية وذويهم، ومجموعة من ممثلي المؤسسات التعليمية والمجتمعية، إلى جانب مجموعة من ممثلي إدارات القيادة العامة لشرطة الشارقة.
وأكد الزمر حرص الجمعية في كل عام على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها إشراك المجتمع في مناسبات المعاقين بصرياً للأهمية التي يتمتع بها اليوم العالمي للعصا البيضاء بهدف توعية المجتمع بأهمية العصا واستخداماتها وأهمية تهيئة البنى التحتية والمباني لتسهيل الوصول الشامل للمكفوفين.

جمعية الإمارات للمعاقين
العصا البيضاء
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©