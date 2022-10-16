«الإمارات للمعاقين» تحتفل باليوم العالمي لـ«العصا البيضاء»

الشارقة (وام)

احتفلت جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، ويتم خلاله تسليط الضوء على جهود الإمارات في تمكينها لذوي الإعاقة البصرية.

وبهذه المناسبة، نظمت الجمعية مسيرة العصا البيضاء للمكفوفين انطلقت من كورنيش الشارقة رفقة عادل عبد الله الزمر رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من أعضاء الجمعية وذويهم، ومجموعة من ممثلي المؤسسات التعليمية والمجتمعية، إلى جانب مجموعة من ممثلي إدارات القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأكد الزمر حرص الجمعية في كل عام على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها إشراك المجتمع في مناسبات المعاقين بصرياً للأهمية التي يتمتع بها اليوم العالمي للعصا البيضاء بهدف توعية المجتمع بأهمية العصا واستخداماتها وأهمية تهيئة البنى التحتية والمباني لتسهيل الوصول الشامل للمكفوفين.