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تشغيل «السكوتر» في 11 منطقة جديدة بدبي

تشغيل «السكوتر» في 11 منطقة جديدة بدبي
17 أكتوبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

 أعلن معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تشغيل «السكوتر» الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة، بداية العام المقبل، وبذلك يرتفع عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة الدراجات الهوائية و«السكوتر» الكهربائي إلى 21 منطقة، وسيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية و«السكوتر» الكهربائي ومسارات الطرق المشتركة الآمنة، في مختلف مناطق إمارة دبي، من 185 كيلومتراً، إلى 390 كيلومتراً.

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  • مطر الطاير
    مطر الطاير

وأكد الطاير أن التوسع في تهيئة مناطق جديدة لتشغيل الدراجات الهوائية و«السكوتر»، يأتي تماشياً مع إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، الذي يهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي، إلى مدينة صديقة للدراجات، والتحول نحو النقل المستدام الأقل تلويثاً للبيئة، وتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل التنقل البديلة، وكذلك تعزيز استراتيجية الميل الأول والأخير. وقال إن المناطق الجديدة تشمل: الطوار الأولى، والطوار الثانية، وأم سقيم الثالثة، والقرهود، ومحيصنة الثالثة، وأم هرير الأولى، والصفا الثانية، والبرشاء جنوب الثانية، والبرشاء الثالثة، والقوز الرابعة، وند الشبا الأولى، وبتشغيل «السكوتر» الكهربائي في هذه المناطق، سيرتفع إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية و«السكوتر» الكهربائي إلى نحو 390 كيلو متراً، وستخدم قرابة 114.503 نسمة من سكان تلك المناطق، مشيراً إلى أنه سيجري ربط المسارات، مع أهم نقاط الجذب ومحطات النقل الجماعي، البالغ عددها (10) محطات نقل جماعي، و(18) موقعاً حيوياً تشمل الحدائق العامة، والعديد من المحال التجارية، بما يسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير والتقليل من الاعتماد على المركبات.

مطر الطاير
هيئة الطرق والمواصلات
دبي
السكوتر
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