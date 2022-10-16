«المؤهلات الأمنية» يعتمد أكاديمية شرطة دبي مؤسسة تدريبية

دبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية شرطة دبي، اعتمادها مؤسسة تدريبية معتمدة من قبل مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية، الجهة المانحة المعتمدة للمؤهلات الأمنية في وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، لتقوم بتنفيذ برامج مهنية في المجالات المعتمدة لدى المركز، لمنتسبي القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتوجيهات والدعم المباشر من قبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، لتعزيز مكتسباتها وسمعتها كمؤسسة شرطية رائدة، مشيراً إلى أن الاعتماد يُعد إضافة نوعية إلى جانب برامج الدراسات العليا في الدكتوراه والماجستير، والبكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، والبكالوريوس في القانون، وغيرها من البرامج التي تطرحها الأكاديمية.

ومن جانبه، أوضح العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، أن هذا الترخيص وضع الأكاديمية في قائمة أول مراكز التدريب بالدولة التي تحصل على صلاحية طرح وإدارة المؤهلات الشرطية والأمنية المعتمدة، ضمن متطلبات منظومة المؤهلات المهنية، لضمان التوظيف الأمثل لممكنات ومنهجيات التدريب المهني، وفق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في تلك التخصصات، ويمهد لطرح برامج مهنية نوعية.