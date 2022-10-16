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«تريندز» و«الأكاديمية الأوروبية للبحوث» يوقعان مذكرة تعاون

«تريندز» و«الأكاديمية الأوروبية للبحوث» يوقعان مذكرة تعاون
17 أكتوبر 2022 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون وتفاهم علمية وبحثية مع الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحوث - بروكسل، بهدف توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة لدى الطرفين، إلى جانب تعزيز سُبل التعاون والشراكة بينهما في المجالات المعرفية، وقد وقّع المذكرة من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ومن جانب «الأكاديمية الأوروبية» الدكتور إبراهيم ليطوس الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق أهدافهما المتمثلة في دعم البحث العلمي الجاد والرصين، وتوسيع قاعدته، وتنويع مصادره، وتوظيفه لخدمة المجتمع، ودعم صُنّاع القرار والسياسات لاتخاذ قرارات سديدة تستند إلى معطيات علمية رصينة، وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين إجراء البحوث المُشتركة وتبادل الخُبراء والباحثين، وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، بما في ذلك المؤتمرات الدولية والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والمحاضرات. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي إن اتفاقية التعاون البحثي والعلمي مع الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحوث تندرج ضمن توجُّه «تريندز» نحو تعزيز الشراكات البحثية والعلمية مع مختلف المؤسسات والشركات ومراكز البحوث على المستويين الإقليمي والعالمي، متطلعاً إلى مساهمة هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون مع الأكاديمية الأوروبية في مجالات البحوث، والدراسات الاجتماعية والسياسية، واستطلاعات الرأي. بدوره، أشاد الدكتور إبراهيم ليطوس بالدور البنّاء الذي يقوم به مركز تريندز في مجالات البحث العلمي والمعرفي، وتحليله الآني والدقيق للقضايا التي تحيط بالعالم، مؤكداً أن «تريندز» أصبح علامة فارقة في دعم مجال البحث العلمي عالمياً.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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