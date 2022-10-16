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رئيس الدولة يعزي الرئيس التركي في ضحايا المنجم

رئيس الدولة يعزي الرئيس التركي في ضحايا المنجم
16 أكتوبر 2022 18:32

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، عبّر خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته والشعب التركي الصديق في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم في ولاية بارطن شمالي البلاد وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.. ودعا الله تعالى أن يحفظ تركيا وشعبها من كل شر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لذوي الضحايا.
كما أكد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، تضامن دولة الإمارات مع تركيا إثر هذا الحادث الأليم.
من جانبه، شكر الرئيس رجب طيب أردوغان صاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه تركيا وشعبها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات من كل مكروه، منوهاً بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وشعبيهما الصديقين.

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