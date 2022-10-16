«التربية» تفتح باب التسجيل في البعثات الخارجية لربيع 2023

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم في البعثات الخارجية لربيع العام المقبل 2023 هو 4 نوفمبر المقبل، لافتة إلى ضرورة استكمال جميع نواقص طلب التقديم قبل 18 من الشهر نفسه، أما إعلان نتائج القبول فسيكون في 28 من الشهر ذاته.

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل في 4 أكتوبر الجاري، على أن يستمر لمدة شهر من تاريخ الإعلان، ومن ثم سيتم النظر فقط في الطلبات المكتملة لمنح البعثات الدراسية من بعد تاريخ 4 نوفمبر المقبل.

وتستهدف البعثات الخارجية مواطني الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي، والراغبين بالحصول على بعثه دراسية لبرامج البكالوريوس.

ووضعت الوزارة عده شروط لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها أن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.

وحددت الوزارة شروطاً يجب مراعاتها عند اختيار مؤسسة التعليم العالي في طلب القبول، تتمثل في أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص وفي التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في جميع دول الابتعاث، ما عدا أميركا وبريطانيا وأستراليا، وتستثنى جامعة Berklee College of Music في الولايات المتحدة الأميركية لدراسة برامج الموسيقى من شروط التصنيف.

وتشترط الوزارة أن تتم معادلة وتصديق المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يلتزم بالمدة المطلوبة للانتظام في الدراسة بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.

وشددت على أهمية اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، وأن يوفر شهادة إعفاء أو تأجيل أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وأن يوقع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث.