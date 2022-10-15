فارس المزروعي يزور مهرجان ومزاد ليوا للتمور

ليوا (وام)

زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، فعاليات ومسابقات الدورة الأولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور، الذي افتتح أعماله، أمس، ويستمر حتى 24 أكتوبر الحالي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتفقد معاليه جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الذي يسلط الضوء على عدد من المهرجانات التراثية والبرامج الثقافية في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز مشاريع الحفاظ على الموروث، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

كما اطلع معاليه على أجنحة الجهات الراعية والداعمة للمهرجان، وتجول بين أجنحة الجهات والشركات المحلية والأجنبية المشاركة، وتعرف على ما تقدمه من منتجات النخيل والتمور والصناعات المرتبة بها. كما زار القرية العالمية للتمور ومزاد التمور في المهرجان.

واطلع معاليه على آلية تسلم المشاركات والتحكيم في مسابقة مزاينة التمور وتغليف التمور والمسابقة الدولية لزيت الزيتون ومسابقة الطبخ الدولية للتمور ومنتجات التمور وزيت الزيتون ومسابقة العسل بفئتيها «العسل السائل وعسل الشمع» ومسابقتي التصوير الفوتوغرافي والرسم، والتقى لجان التحكيم فيها، واطلع على المشاركات وأعمال المتسابقين.