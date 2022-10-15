أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحتفل بيوم الغذاء العالمي 2022

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع ايكيا في جزيرة ياس بيوم الغذاء العالمي والذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، وذلك في إطار حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية وضمان توفر الغذاء الآمن لكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

واشتملت هذه الاحتفالية فعاليات متنوعة استهدفت طلبة المدارس، مثل ورشة المحلل الصغير التي توضح طريقة فحص العينات وبأسلوب علمي وممتع للأطفال، وكذلك التعريف ببعض مبادئ السلامة الغذائية المفيدة لطلاب المدارس مثل ورشة غسل اليدين لتعليم الطلبة الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، من خلال وضع بودرة لامعة (glitter) ثم تطبيق عملي لطريقة غسل اليدين بالماء والصابون.

كما تضمنت الفعاليات ورشة المتسوق الذكي لتعليم الطلبة طريقة التسوق الغذائي والمراحل الصحيحة لعملية التسوق ومن ثم كيفية نقل وتخزين المواد الغذائية إلى المنزل، ورشة حقيبة الغذاء المدرسية لتعريف الطلبة طريقة حفظ الأطعمة في الحقيبة الغذائية وإعطائهم أمثلة على أطعمه تظل صالحة على درجة حرارة الغرفة يمكن استخدامها للحقيبة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وتوزيع هدايا وشهادات الشكر للطلبة والمشاركين.