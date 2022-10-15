4500 مشارك في المخيم الكشفي العالمي على الهواء و«الإنترنت»

رأس الخيمة (وام)

افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة الرئيس الفخري لمفوضية كشافة رأس الخيمة، فعاليات المخيم الكشفي العالمي على الهواء و«الإنترنت» «جوتا جوتي - Jota-Joti» بمشاركة 200 كشاف ومرشدة في مركز رأس الخيمة الإبداعي، وأكثر من 4500 مشارك عبر «الأون لاين» بتنظيم من جمعية كشافة الإمارات بالتعاون جمعية الإمارات لهواء اللاسلكي ومفوضية كشافة رأس الخيمة ومفوضية مرشدات رأس الخيمة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومركز رأس الخيمة الإبداعي.

تستمر فعاليات المخيم العالمي حتى اليوم ويستهدف دعم الشباب المواطن من جميع الأعمار للتعرف على تكنولوجيا الاتصالات وقيم المواطنة العالمية ودورهم في خلق عالم أفضل، وذلك من خلال تنمية أواصر الصداقة بين الكشافين والمرشدات في العالم، وتنمية هواياتهم في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات، والتجارب في المجال الكشفي، بما يسمح للجميع بالقيام بذلك دون أي انتقال أو تكاليف علاوة على تأهيل نخبة من القادة والكشافين في جميع المفوضيات لإتقان وسائل وتقنيات الاتصال اللاسلكي و«الإنترنت».

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي بالجهود المبذولة في المخيم الكشفي العالمي على الهواء و«الإنترنت»، والذي يُعد فرصة مميزة للمشاركين فيه ليتعرفوا على ثقافات مختلفة من خلال تواصلهم مع شباب في مراحل سنية مختلفة من جميع أنحاء العالم، مثمناً التعاون بين كشافة ومرشدات الإمارات، والذي يعد تجسيداً حقيقياً لروح الشراكة بين الرجل والمرأة في دروب الحياة كافة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تأخذ المرأة دورها في المجتمع لتشارك في بناء الوطن والنهوض به على المستويات كافة.

وتواصل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على الهواء وعبر اللاسكي مع أكثر من مليوني كشاف حول العالم، مرحباً بهم وباعثاً إليهم رسالة محبة وتسامح وسلام من دولة الإمارات إلى شعوبهم.

التنمية المستدامة

قال الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، إن الجمعية بإقامتها هذا الحدث العالمي سنوياً تدعم توجهها نحو العالمية بالشكل الذي يعزز توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الدولة وعلاقاتها على المستوى العالمي والعمل على تمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قيم المساواة بين الجنسين، من خلال الحدث الكشفي الرقمي الأكبر في العالم على (الإنترنت) «Jota-Joti» بمشاركة أكثر من مليوني كشاف كل عام من حوالي 171 دولة.

من جهته، أكد خليل رحمة علي الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات أن الجمعية حريصة كل عام على المشاركة في المخيم الكشفي العالمي على الهواء و(الإنترنت) «Jota-Joti» من خلال محطة مركزية تحرص فيها على التواصل مع الكشافة من جميع أنحاء العالم عبر اللاسلكي ومن خلال اتصالات «الإنترنت».

ولفت محمد حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة، إلى أن المفوضية حريصة على إبراز التراث المميز التي تزخر به إمارة رأس الخيمة.

بدورها، قالت مريم عبدالله الشحي رئيسة مرشدات رأس الخيمة، إن برنامج اليوم الأول من «الجوتا جوتي» جمع بين التراث في الجلسة التراثية والرغبة في الأخذ بأدوات المستقبل في ورشة الكشفية والذكاء الاصطناعي.