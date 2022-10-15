انطلاق الدورة الأولى من جائزة «حمدان التعليمية العالمية»

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن انطلاق الدورة الأولى من جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية، وجاء هذا الإعلان في وقت حققت مؤسسة حمدان مع منظمة EFQM العالمية تقدماً في تمكين جودة التعليم، حيث العديد من المدارس في منطقة الشرق الأوسط وخارجها تتبع نموذج حمدان EFQM التعليمي لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين الضرورية لها.

وجرى تصميم هذه الجائزة من قبل فريق من المختصين والخبراء الأكاديميين، وهي تهدف إلى تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية في المدارس في جميع أنحاء العالم للمساهمة في تعزيز التنافسية. كما تسعى الجائزة إلى تحفيز التميز والإبداع في منهجية التطوير والتحديث والابتكار التعليمي لمساعدة المدارس على تطوير وتحسين أدائها، لما يعود بالفائدة على العملية التعليمية ككل. ويقدّم نموذج حمدان التعليمي إطاراً لتحقيق الأداء المتميز في المؤسسات، كما أن طبيعته الاستراتيجية تجعل منه خياراً مثالياً لمواءمة طموحات المدرسة المستقبلية، مقارنة بالممارسات الحالية وقدرتها على الاستجابة والتحديثات.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسرنا انطلاق الدورة الأولى من جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية والتي تأتي في إطار جهود المؤسسة لبث روح المنافسة والتميز، وتعزيز الابتكار والإبداع في العملية التعليمية. كما تتماشى هذه الجائزة مع توجهات قيادتنا الرشيدة لإيمانها بما للتعليم من أهمية قصوى في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفوق في كافة المجالات. وتساهم الجائزة في تحفيز المؤسسات التعليمية في المنطقة لتواكب التطور العلمي والتقني المتسارع، وأن تحرز أعلى التصنيفات بين المؤسسات التعليمية العالمية».

وأضاف الدكتور المهيري:«تهدف جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته في كافة أنحاء العالم من خلال إطار عمل يتضمن معايير تقييم وضعت خصيصاً للوصول إلى تجربة تعليمية عالمية متميزة، ولتوفير حلول مبتكرة تساهم في استدامة المنظومة التعليمية».

يُذكر أنه قد تم تدريب وتأهيل 40 مقيِّماً من دولة الإمارات بالتعاون مع EFQM حيث إنهم حصلوا على شهادة EFQM الدولية للمقيِّم المعتمد لنموذج حمدان التعليمي، للقيام بعملية التقييم للنموذج وجائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية.

الممارسات التعليمية

قال راسل لونغميير، المدير التنفيذي لمؤسسة EFQM: «إننا سعداء بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، لا شك في أن انطلاق جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية ستساهم في دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة للارتقاء بالتعليم وتحقيق الابتكار والتميز في تطوير المدارس. كما يساعد نموذج حمدان التعليمي EFQM الذي يستخدم في منطقة الشرق الأوسط وخارجها على تبني أفضل الممارسات التعليمية في العالم، من خلال تقديم إطار عملي لتطوير المدارس والمنظومة التعليمية ككل».

وأعلن منظمو الجائزة أن الجائزة تستقطب مشاركات العديد المدارس المحلية والخليجية التي تطبّق نموذج حمدان EFQM والتي يتم تقييم أدائها من قبل فريق التحكيم الذي يضم عدداً من المقيمين الدوليين.

وتهدف جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية إلى حث المدارس والمؤسسات التعليمية إلى تبني أدوات ومعايير عالمية المستوى لضمان تقديم تعليم أفضل على المستويات كافة، من خلال وضع الطلاب على رأس الأولويات وتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل.