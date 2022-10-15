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جامعة أبوظبي تستعرض برامجها الدراسية في «نجاح 2022»

الجناح يستعرض البرامج الأكاديمية في البكالوريوس والدراسات العليا (من المصدر)
16 أكتوبر 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة أبوظبي مشاركتها في الدورة السنوية السادسة عشرة من معرض «نجاح 2022»، أكبر حدث متخصص في شؤون التعليم في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع رؤيتها في تعزيز روح القيادة والابتكار والطموح بين الطلبة، ولتستعرض أحدث برامجها الأكاديمية الجديدة، ومنحها الدراسية، وتقنياتها التعليمية المتطورة في الحدث الذي يقام بدعم من وزارة التربية والتعليم في مركز أبوظبي للمعارض في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري. 
وتستعد الجامعة لاستعراض أبرز الاعتمادات والتصنيفات العالمية التي حصلت عليها، بما في ذلك صدارتها للمركز الثالث على مستوى مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمركز السابع على المستوى العربي، وكذلك قائمة أفضل 350 جامعة مرموقة على المستوى العالمي، وذلك في تصنيف «تايمز» للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2023 الذي شاركت فيه الجامعة لأول مرة. ويحفل جناح جامعة أبوظبي في المعرض بعدد من الأنشطة التي تتيح لزواره فرصة الاستمتاع بها، بما في ذلك منصة التصوير التلقائي بزاوية 360 درجة. وسيحظى الطلبة بفرصة لقاء عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية للاطلاع على أحدث البرامج الأكاديمية المتنوعة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، والتي تشمل برنامج «البكالوريوس في هندسة البرمجيات-تحليل البيانات الضخمة وتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات-الأمن السيبراني وتطوير الألعاب. كما سيستعرض طلبة جامعة أبوظبي ابتكاراتهم وإبداعاتهم من خلال تسليط الضوء على المشاريع والحلول المميزة التي طوروها في إطار مناهجهم الدراسية. وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: نحن ملتزمون دائماً بتطوير برامجنا ومناهجنا، لتوفير تجارب تعليمية شاملة من شأنها تمكين الطلاب من النمو والنجاح، وإعدادهم جيداً وتأهيلهم لوظائف المستقبل. 

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اعتمادات وتقييم
يعمل ممثلو جامعة أبوظبي، المصنفة في صدارة أفضل الجامعات في الدولة، على تسليط الضوء على مرافق الجامعة المميزة والمجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك الصالات الرياضية الحديثة، والمرافق الترفيهية والأكاديمية المميزة مثل «مركز النجاح الأكاديمي» و«مركز الابتكار». 
ويطلع الزوار على اعتمادات الجامعة الدولية وتصنيفاتها على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك حصولها على أعلى اعتماد، ولمدة عشر سنوات دون تحفظ، من «الرابطة الأميركية الغربية للمدارس والكليات»، وهي هيئة اعتماد مشهورة عالمياً، ومن الهيئات الأكاديمية الرسمية الست المسؤولة عن اعتماد الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
وحصلت جامعة أبوظبي على تقييم «5 نجوم»، الأعلى ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات لعام 2022، تقديراً لتقنياتها التعليمية الاستثنائية عبر «الإنترنت»، وتميزها في مجالات التعليم، والتوظيف، والانتشار الدولي، والبحث، والمرافق الجامعية، والشمولية.

جامعة أبوظبي
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