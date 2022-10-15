840 حيواناً سائباً تستفيد مــن الرعايـة البيطرية والمأوى في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس خالد فضل العلي، مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن الدائرة ممثلة في مركز رأس الخيمة لرعاية الحيوان، تمكنت من إيواء وعلاج حوالي 840 حيواناً سائباً وأليفاً، منها حوالي (539) قطة، وذلك عبر تطبيق برنامج «ال. تي.إن.آر» (الإمساك - الإخصاء - الإعادة)، وخضع عدد كبير من القطط لبرنامج الإمساك حتى لا يعتقد العامة قتل ذلك العدد، بالإضافة إلى أكثر من 56 من الإبل، وأكثر من 130 من الماعز، وحوالي 112 من الكلاب، وثور واحد، وبقرة، وخيل.

إنقاذ الحيوانات

وأوضح أن خدمات المركز تتمثل في إنقاذ الحيوانات، باعتبارها الجهة المسؤولة في رأس الخيمة عن إنقاذ أي حيوانات موجودة على الشارع وتحتاج للمساعدة، بما في ذلك الماشية والقطط والكلاب والحيوانات الصغيرة. وعادة ما نستقبل مكالمات من المواطنين والشرطة والدفاع المدني والمقيمين لطلب هذه الخدمة، ويتضمن المركز وحدة التبني التي تقوم برعاية الحيوان الذي يتم إحضاره إلى الملجأ بعلاجه وتأهيله، ويوضع على برنامج التبني الخاص بقسمه، ومن ثم إيجاد منزل يؤويه بشكل دائم، بالإضافة إلى العيادة البيطرية، التي تركز بشكل أساسي على الحيوانات الموجودة داخل المركز، ناهيك عن تخصيص مختبر داخلي وأشعة سينية وموجات فوق صوتية، وتجرى فيها جميع أنواع العمليات الجراحية الصغيرة والعمليات الجراحية الكبيرة، مثل جراحة العظام وإزالة العين وما إلى ذلك، مضيفاً أن المركز يضم حديقة خارجية للكلاب، مع حوض سباحة، تعتبر الأكبر مساحة في الدولة.

تقليل عدد القطط الضالة

وأشار إلى أن المركز يقدم خدمة (الإمساك - الإخصاء - الإعادة) ضمن برنامج يسمى (Cat Wellness program)، برنامج الرعاية الصحية للقطط، يطبق حالياً في مناطق خزام ودهان والمعمورة، وتتمثل أهمية برنامج «تي.إن.آر» (الإمساك - الإخصاء - الإعادة) باعتباره وسيلة إنسانية وفعالة للمساعدة في تقليل عدد القطط الضالة. وتتضمن العملية إمساك القطط باستخدام مصائد خاصة للقطط، ومن ثم تعقيم القط وترك إشارة على أحد أذنيه، وهو أمر ضروري للتعرف عليه حتى لا يتم صيده مرة أخرى. وضمن البرامج المجتمعية التي قام المركز بتنفيذها، برنامج الرعاية الصحية للقطط بقرية الحمرا، حيث يقوم المركز بتطبيق برنامج (الإمساك - الإخصاء - الإعادة)، بالإضافة إلى تطعيم القطط وزرع الشرائح الإلكترونية، وتصنيفها بحسب الحي أو المنطقة، ويساهم برنامج (تي.إن.آر) كذلك في التقليل من الشكاوى الشائعة، حيث يقلل من السلوكيات غير المرغوب فيها، ويقلل من مخاطر بعض الأمراض، وبإمكان هذا البرنامج أن يحدث فرقاً كبيراً في البيئة، ولذلك نحن ندعم هذا البرنامج، ونأمل أن يطبق في مناطق عديدة في الإمارات.

وقال إنه تم توفير محطة تغذية بإنشاء منطقة مخصصة للتغذية، لها العديد من المزايا، حيث تعمل محطات التغذية على حماية الطعام من العناصر الملوثة عن طريق رفعه عن الأرض أو حمايته بسقف، كما توفر المأوى للقطط أثناء تناولها الطعام، وتساعد منطقة التغذية أيضًا في جهود (الإمساك - الإخصاء - الإعادة)، حيث يتم إطعام القطط في المكان نفسه يومياً، ما يجعل من السهل تحديد أماكن اصطيادها أو الإمساك بها، كما تساعد هذه المحطات في الحفاظ على نظافة البيئة، وتمنع الجمهور من رمي الطعام بشكل عشوائي على الأرصفة، وتقلل من استخدام الأطباق البلاستيكية.