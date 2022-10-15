عامر الشحي مشرف عمليات النقل المدرسي في أبوظبي لـ«الاتحاد»: 7 خطوات رئيسية لضمان نقل آمن لطلبة المدارس

حوار: إيهاب الرفاعي

أكد عامر الشحي المشرف على عمليات النقل المدرسي في أبوظبي والظفرة والعين، أن الخطط المرنة التي حرصت «مواصلات الإمارات» على التعامل بها، ضمنت عمليات نقل مدرسي آمن للطلاب، وانسيابية الحركة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، من خلال غرف عمليات ودراسات ميدانية موسعة لاختيار المسارات الأمثل للحافلات، علاوةً على التنسيق الحثيث مع كافة الجهات الرسمية المختصة، بما في ذلك الإدارات المدرسية، وشرطة المرور، لضمان انسيابية وسلاسة عمليات النقل المدرسي، مستثمرة في ذلك خبراتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 41 عاماً لضمان عملية نقل آمنة بانسيابية عالية ودون تأخير.

وأضاف الشحي في حوار لـ«الاتحاد» أن أقصى مدة ممكن أن يقضيها الطالب في الحافلة، حسب التشريعات، هي 60 دقيقة، ولكن تتجاوز بعض الخطوط هذا الوقت بالمناطق والقرى البعيدة، ونسعى في الوقت الحالي لوضع الحلول الجذرية للحد من تجاوز الوقت المحدد عن 60 دقيقة، مشيراً إلى أن عدد الحافلات العاملة بمنطقة الظفرة يبلغ 245 حافلة تخدم 27 مدرسة حكومية، ويبلغ عدد الطلبة المنقولين في المنطقة 7.665 طالباً وطالبة.

ضمان نقل مدرسي آمن

وحدد الشحي 7 خطوات رئيسية ضمن الجهود المبذولة لضمان نقل مدرسي آمن للطلاب، تتلخص في: جهود واسعة على صعيد التدريب والتأهيل والتوعية الرامية لإعداد وتجهيز الكادر البشري المؤهل والمدرب خاصة طواقم العمل الميدانية (السائقين ومشرفات النقل والسلامة)، والتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية من الناحية الفنية، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والوقائية التي تتم على الحافلات، وتزويد الحافلات بأحدث منظومات السلامة، وبما يلبي كافة الاشتراطات والتشريعات المحلية، بالتنسيق مع الشركاء والجهات المختصة، لا سيما مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وأوضح الشحي أن الجهود تتواصل على صعيد الحلول والتطبيقات الذكية التي من شأنها تسهيل الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، وتحسين تجربة الطلبة المنقولين وذويهم، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لعمليات النقل المدرسي، من حيث وضع المسارات الأفضل واختبارها قبل بدء العام الدراسي، وتحديث الأدلة والإجراءات وأنظمة العمل بما يواكب أحدث التشريعات المحلية وأعلى المعايير المعمول بها عالمياً، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المختصة الاتحادية والمحلية، وكذلك مع الإدارات المدرسية للارتقاء بمستوى الخدمات قدر المستطاع.

إشارة «قف»

وناشد المشرف على عمليات النقل المدرسي في أبوظبي والظفرة والعين مرتادي الطرق بأهمية الانتباه عند مشاهدة حافلة مدرسية، وضرورة الوقوف عند مشاهدة إشارة «قف» مفتوحة، فهي تعني أن ثمة طلبة على وشك الصعود أو النزول من الحافلة بصحبة مشرفة النقل والسلامة، وأنهم على وشك عبور الطريق المخصص، وفي حالة عدم استجابة مرتادي الطرق بالوقوف عند مشاهدة إشارة «قف»، فإنهم يعرضون أنفسهم لمخالفة مرورية بقيمة 1000 درهم و8 نفاط سوداء.

وأكد الشحي ضرورة التعاون التام مع أطقم العمل الميدانية وتنفيذ توجيهاتهم بصفة عامة، موضحاً أن أطقم العمل الميدانية تحرص على التأكد من تقيد الطلبة بالإجراءات الاحترازية التي نصت عليها بروتوكولات تشغيل المدارس والمنشآت التعليمية في ظل «كوفيد - 19» للعام الأكاديمي 2022 - 2023، بما في ذلك الإبقاء على إلزامية لبس الكمامة داخل الحافلات، مع التزام سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمام وتعقيم اليدين.

التعاون مع أطقم الحافلات

وشدد الشحي على أن نجاح عمليات النقل المدرسي تتطلب تعاوناً كبيراً من قبل جميع أطراف العملية التربوية، لاسيما أولياء الأمور الذين تقع على عاتقهم مهمة إعداد أبنائهم الطلبة نفسياً ومعنوياً، وتوجيههم للانضباط والتعاون مع أطقم العمل في الحافلات، والتقيّد بدقة بالإجراءات والمواعيد كضرورة حضور ولي أمر الطالب أو الوصي مع الطالب لتسليمه لمشرفة النقل والسلامة في الحافلة، وذلك للطلبة بعمر 11 عاماً فما دون، وكذلك الحضور في التوقيت المناسب لنقطة النقل (قبل خمس دقائق من موعد وصول الحافلة)، والالتزام بواجبات الطالب في الحافلة المدرسية، كالحرص على الهدوء ونظافة الحافلة وعدم الإضرار بها، واحترام الطلبة الآخرين والموظفين، وتجنب أي سلوكيات غير لائقة.