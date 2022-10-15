انخفاض البلاغات الجنائية في «تحريات دبي»

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للربع الثالث من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومديري مراكز الشرطة.

ونوه معالي الفريق المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في ضبط مرتكبي الجرائم خلال وقت قياسي وبحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن والأمان في الإمارة، ما ساهم في انخفاض البلاغات الجنائية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 65% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستعرض النقيب حمد عبد الله العليلي من إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الاجتماع، النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في تنفيذ الخطط التطويرية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المُقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص.

وقدم النقيب حمد العليلي شرحاً حول أهم القضايا التي تم التعامل معها، والأسباب التي أدت إلى انخفاض الجريمة بالتعاون مع مراكز الشرطة، والتنبؤ بالجريمة والأساليب الإجرامية المتوقعة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كفاءة الأداء

قال اللواء جمال سالم الجلاف إن الاجتماعات الدورية لمعالي القائد العام لشرطة دبي، تساهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة تُقيم نتائج الإدارة ربع السنوية، وذلك ضمن جدول زمني محدد، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارة، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقق الأهداف المرجوة.