شرطة دبي و«محمد بن راشد  لتنمية المشاريع» تبحثان التعاون

دبي (الاتحاد)

بحثت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في مجال دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة، وبحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال، وضمن مساعي كلا الطرفين إلى تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي.

وعُقد الاجتماع في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الضباط وموظفي الطرفين.

وأثنى اللواء علي غانم على الشراكة المستمرة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على التواصل الدائم مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، وتقوية أواصر العلاقات المُستمرة معهم بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين.

من جانبه، أشاد الجناحي بالشراكة الفاعلة بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشرطة دبي في دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة التي وتساهم في خلق فرص عمل للمواطنين وتنميتها مستقبلاً بما يحقق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن شرطة دبي من الجهات الحكومية المبادرة والساعية إلى فتح آفاق جديدة في دعم المشاريع الوطنية في المشتريات الحكومية.

وناقش الاجتماع أفضل الممارسات والمبادرات المقدمة لدعم أصحاب المشاريع الوطنية المنتسبة لعضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتسليط الضوء على توفير فرص الأعمال والتعاقدات المجدية، والإعفاء من الضمانات البنكية، بهدف الإسهام في تطوير المشاريع الوطنية وتعزيز تنافسيتها ضمن قطاع الأعمال في إمارة دبي، والدولة على وجه العموم. كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية ومُستجدات العمل خلال العام المُقبل، وآلية التعاون الهادفة إلى بلوغ أكبر شريحة من رواد الأعمال المواطنين.