الأحد 16 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي و«محمد بن راشد  لتنمية المشاريع» تبحثان التعاون

شرطة دبي و«محمد بن راشد  لتنمية المشاريع» تبحثان التعاون
16 أكتوبر 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
450 مختصاً يناقشون مستجدات العلاج الطبيعي
انخفاض البلاغات الجنائية في «تحريات دبي»

بحثت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في مجال دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة، وبحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال، وضمن مساعي كلا الطرفين إلى تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي.
وعُقد الاجتماع في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء علي غانم مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الضباط وموظفي الطرفين.
وأثنى اللواء علي غانم على الشراكة المستمرة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على التواصل الدائم مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، وتقوية أواصر العلاقات المُستمرة معهم بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين.
من جانبه، أشاد الجناحي بالشراكة الفاعلة بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشرطة دبي في دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة التي وتساهم في خلق فرص عمل للمواطنين وتنميتها مستقبلاً بما يحقق تطلعاتهم، مشيراً إلى أن شرطة دبي من الجهات الحكومية المبادرة والساعية إلى فتح آفاق جديدة في دعم المشاريع الوطنية في المشتريات الحكومية.
وناقش الاجتماع أفضل الممارسات والمبادرات المقدمة لدعم أصحاب المشاريع الوطنية المنتسبة لعضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتسليط الضوء على توفير فرص الأعمال والتعاقدات المجدية، والإعفاء من الضمانات البنكية، بهدف الإسهام في تطوير المشاريع الوطنية وتعزيز تنافسيتها ضمن قطاع الأعمال في إمارة دبي، والدولة على وجه العموم. كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية ومُستجدات العمل خلال العام المُقبل، وآلية التعاون الهادفة إلى بلوغ أكبر شريحة من رواد الأعمال المواطنين.

شرطة دبي
محمد بن راشد لتنمية المشاريع
دبي
آخر الأخبار
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
الرياضي
كافاني يفتتح التهديف مع «الخفافيش»
اليوم 12:00
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سومباوا الإندونيسية
اليوم 11:51
يوسف جابر.. «البصمة 34»
الرياضي
يوسف جابر.. «البصمة 34»
اليوم 11:40
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
الإمارات
محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي تنظر مطالبات بـ 3 مليارات درهم
اليوم 11:17
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
عربي ودولي
الصين تواجه «شيخوخة السكان» برفع معدل المواليد
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©