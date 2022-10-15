محمد بن راشد: وصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات
محمد بن راشد: وصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات
15 أكتوبر 2022 18:33
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بانتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال سموه، على حسابه الرسمي على «تويتر»: «فخور بانتخاب محمد هادي الحسيني رئيساً لمجموعة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. محمد جزء مهم من فريق عمل حكومة الإمارات». وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «وصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات، وترسيخ لدورها الدولي في كافة المجالات».