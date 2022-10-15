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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
15 أكتوبر 2022 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئيا أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين المقبل مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون حركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 06:55 والجزر الأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 23:39.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:59 والمد الثاني عند الساعة 02:39 والجزر الأول عند الساعة 19:55.

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المصدر: وام
طقس الإمارات
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