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الإمارات

«الهلال الأحمر» يتوسع في عمله الإغاثي في إقليم السند

مخيم للمتضررين من فيضانات باكستان
15 أكتوبر 2022 17:29

توسعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عملها الإغاثي الميداني في إقليم السند لمساعدة المتضررين من الفيضانات في باكستان.

وكتبت سفارة الإمارات في باكستان، في حسابها الرسمي على تويتر: «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبإشراف ومتابعة من سفارة الدولة في إسلام آباد، تتوسع في عملها الإغاثي الميداني في إقليم السند».

وأضافت السفارة أن الهيئة «تشرع في بناء مخيمات جماعية للنازحين من المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول».

وأوضحت أن الأعمال الميدانية «تضمنت مشاريع خدمية رئيسية شملت الإيواء والمياه والإصحاح والغذاء وتمكين الأسر».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
فيضانات باكستان
مساعدات إنسانية
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