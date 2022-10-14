الداخلية و«الفردان للصرافة» يطلقان خدمة بصمة الوجه لتسجيل العملاء
توقيع الاتفاقية
15 أكتوبر 2022 00:51
دبي (وام) أعلنت شركة الفردان للصرافة التعاون مع وزارة الداخلية، عبر اتفاقية بينهما على إطلاق خدمات (اعرف عميلك الإلكترونية) والمعززة بخدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه (eKYC) التي تضمن الحصول على المطابقة الآنية والآمنة لهوية العملاء الجدد على تطبيق الهاتف المحمول AlfaPay الذي أطلقته الشركة مؤخرًا. تم تعزيز اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC) من خلال خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه التابعة لوزارة الداخلية لتضمن التحقق من الهوية بشكل بدهي ودقيق وآمن. وتتماشى شركة الفردان للصرافة بشكل استراتيجي مع رغبة الوزارة لتفعيل الخدمة لإجراء التحقق الفوري والآمن للعملاء الجدد وإعفائهم من الذهاب إلى أفرع الشركة. وفي معرض حديثه عن هذا التعاون، قال فردان الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: "نفخر بإعلان هذا التعاون الجديد، لطالما كانت تجربة العملاء بمثابة مبدأ تشغيل رئيسي بالنسبة لنا، ومن المدهش أن نرى الطرق المبتكرة التي تمكننا التكنولوجيا من أخذ زمام المبادرة بشأنها من أجل تقديم الأفضل لعملائنا".
وأضاف الفردان أنه تماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الخدمات الرقمية، عملت الوزارة على تطوير خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه، باستخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز مسيرة الأمن والأمان.
وأكد المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية حرص الوزارة وفق توجيهات حكومة الإمارات على توظيف واستثمار التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات بصورة مبتكرة وفي إطار تبني أفضل الممارسات والتقنيات في مجال الخدمات الرقمية، وقامت الوزارة بتطوير بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه داخل منظومة العمل لتعزيز مسيرة العمل الحكومي الريادية.
وقال: "نتطلع بهذا التعاون مع هذه المؤسسة الوطنية التي اعتمدت على منظومة بصمة الوجه كبوابة مصادقة رقمية لخدمة العملاء عن بعد والتي تسهم بدورها في تحقيق الأجندة الرقمية لدولة الإمارات وخلق مجتمع رقمي آمن ما يساعد في تقديم خدمات ذات أثر أكبر في القطاع المالي والمصرفي لتوفير مزيد من الراحة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع جهود وزارة الداخلية في تعزيز كفاءة الخدمات لتكون أدق وأسرع وأكثر أماناً".
واستثمرت وزارة الداخلية في مشروع بصمة الوجه منذ عام 2007 مع تبني رؤية لتطوير تقنيات تساهم في المصادقة الرقمية للأشخاص عن بعد بما يخدم الخدمات الذكية في المستقبل. وتم إطلاق خدمة بوابة المصادقة الرقمية لبصمة الوجه من وزارة الداخلية في عام 2021 والتي توفر حلولاً متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي في الدولة، وتعتبر نموذجًا استثنائيًا في جميع أنحاء العالم.